NYT: ФИФА изучает возможность перевода штаб-квартиры организации из Цюриха

Источник: Reuters

После того, как Джанни Инфантино был переизбран в июне на второй срок на посту президента ФИФА, пишет газета, он «поставил перед своими помощниками задачу изучить возможность того, что ФИФА покинет свою штаб-квартиру из стекла и стали в Цюрихе». «Обсуждения пока еще на начальном этапе, — отмечается в статье, — и на них влияет множество факторов, но две главные причины — это трудности с наймом сотрудников аппарата из стран за пределами Европы и признание того факта, что продолжение деятельности в стране, где корпорации действуют за завесой секретности, может не совпадать с целями организации, пытающейся вновь завоевать доверие общественности».

ФИФА не выступала публично с заявлениями по этому поводу, отметило издание, однако два осведомленных лица сообщили газете, что ФИФА «изучает возможность покинуть Цюрих». «План может предусматривать полный отказ от Цюриха или частичный перенос оттуда операций, в результате чего ФИФА может открыть представительства в различных районах мира, что позволит организации улучшить доступ и усилить контроль за деятельностью входящих в нее 211 ассоциаций, — отметила газета. — Официальные лица не исключили также, что ситуация останется без изменений и руководство операциями в разных странах будет осуществляться из нынешней штаб-квартиры».