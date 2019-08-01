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20:15 (мск), источник: ТАСС

NYT: ФИФА изучает возможность перевода штаб-квартиры организации из Цюриха

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Высокопоставленные функционеры Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривают возможность перевода штаб-квартиры этой организации из Швейцарии, где она находилась на протяжении почти 90 лет. Об этом сообщила в четверг газета New York Times со ссылкой на двух осведомленных лиц.

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Источник: Reuters

После того, как Джанни Инфантино был переизбран в июне на второй срок на посту президента ФИФА, пишет газета, он «поставил перед своими помощниками задачу изучить возможность того, что ФИФА покинет свою штаб-квартиру из стекла и стали в Цюрихе». «Обсуждения пока еще на начальном этапе, — отмечается в статье, — и на них влияет множество факторов, но две главные причины — это трудности с наймом сотрудников аппарата из стран за пределами Европы и признание того факта, что продолжение деятельности в стране, где корпорации действуют за завесой секретности, может не совпадать с целями организации, пытающейся вновь завоевать доверие общественности».

ФИФА не выступала публично с заявлениями по этому поводу, отметило издание, однако два осведомленных лица сообщили газете, что ФИФА «изучает возможность покинуть Цюрих». «План может предусматривать полный отказ от Цюриха или частичный перенос оттуда операций, в результате чего ФИФА может открыть представительства в различных районах мира, что позволит организации улучшить доступ и усилить контроль за деятельностью входящих в нее 211 ассоциаций, — отметила газета. — Официальные лица не исключили также, что ситуация останется без изменений и руководство операциями в разных странах будет осуществляться из нынешней штаб-квартиры».

Одной из возможностей, по словам осведомленного лица, могло бы стать возвращение ФИФА в Париж, где эта организация была основана в 1904 году и откуда она перебралась в 1932 году в Цюрих.

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