NYT: ФИФА изучает возможность перевода штаб-квартиры организации из Цюриха

После того, как Джанни Инфантино был переизбран в июне на второй срок на посту президента ФИФА, пишет газета, он «поставил перед своими помощниками задачу изучить возможность того, что ФИФА покинет свою
ФИФА не выступала публично с заявлениями по этому поводу, отметило издание, однако два осведомленных лица сообщили газете, что ФИФА «изучает возможность покинуть Цюрих». «План может предусматривать полный отказ от Цюриха или частичный перенос оттуда операций, в результате чего ФИФА может открыть представительства в различных районах мира, что позволит организации улучшить доступ и усилить контроль за деятельностью входящих в нее 211 ассоциаций, — отметила газета. — Официальные лица не исключили также, что ситуация останется без изменений и руководство операциями в разных странах будет осуществляться из нынешней штаб-квартиры».
Одной из возможностей, по словам осведомленного лица, могло бы стать возвращение ФИФА в Париж, где эта организация была основана в 1904 году и откуда она перебралась в 1932 году в Цюрих.