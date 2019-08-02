«Кристалл» проиграл «Сити» в 7-м туре чемпионата России по пляжному футболу
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Петербургский «Кристалл» проиграл «Сити» из Ленинградской области в матче седьмого тура чемпионата России по пляжному футболу.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Петербургский «Кристалл» проиграл «Сити» из Ленинградской области в матче седьмого тура чемпионата России по пляжному футболу.
Встреча команд завершилась победой «Сити» со счетом 6:5. Дубль в составе победителей сделал Канела Чагас Нестор Брендо, еще по мячу забили Дмитрий Самохвалов, Валентин Михайлов, Михаил Николаев и Сергей Шевкунов. У «Кристалла» дубли оформили Владислав Жариков и Маурисиньо, еще один гол на счету Суареса Да Косты Родриго.
Результаты других матчей тура, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге:
«Спартак» (Москва) — ЭЛМОНТ (Королев) — 9:1,
«Дельта» (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 7:2,
«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:3.