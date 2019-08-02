«Кристалл» проиграл «Сити» в 7-м туре чемпионата России по пляжному футболу

Встреча команд завершилась победой «Сити» со счетом 6:5. Дубль в составе победителей сделал Канела Чагас Нестор Брендо, еще по мячу забили Дмитрий Самохвалов, Валентин Михайлов, Михаил Николаев и Сергей Шевкунов. У «Кристалла» дубли оформили Владислав Жариков и Маурисиньо, еще один гол на счету Суареса Да Косты Родриго.