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22:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кристалл» проиграл «Сити» в 7-м туре чемпионата России по пляжному футболу

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Петербургский «Кристалл» проиграл «Сити» из Ленинградской области в матче седьмого тура чемпионата России по пляжному футболу.

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Встреча команд завершилась победой «Сити» со счетом 6:5. Дубль в составе победителей сделал Канела Чагас Нестор Брендо, еще по мячу забили Дмитрий Самохвалов, Валентин Михайлов, Михаил Николаев и Сергей Шевкунов. У «Кристалла» дубли оформили Владислав Жариков и Маурисиньо, еще один гол на счету Суареса Да Косты Родриго.

Результаты других матчей тура, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге:

«Спартак» (Москва) — ЭЛМОНТ (Королев) — 9:1,

«Дельта» (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 7:2,

«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:3.

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