«Кристалл» победил «Спартак» в 8-м туре ЧР по пляжному футболу
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. «Кристалл» из
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. «Кристалл» из
Встреча, прошедшая в субботу в
«Кристалл» набрал 20 очков, клуб лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 15 баллами располагается на третьей строчке, у самарских «Крыльев Советов» 18 очков.
Результаты других матчей тура:
«Сити» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 1:2,
ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 4:7,
ЭЛМОНТ (Королев) — «Дельта» (Саратов) — 1:7.