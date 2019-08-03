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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кристалл» победил «Спартак» в 8-м туре ЧР по пляжному футболу

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. «Кристалл» из Санкт-Петербурга нанес поражение московскому «Спартаку» в восьмом туре чемпионата России по пляжному футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль сделал Владислав Жариков, еще один гол на счету Суареса Да Косты Родриго.

«Кристалл» набрал 20 очков, клуб лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 15 баллами располагается на третьей строчке, у самарских «Крыльев Советов» 18 очков.

Результаты других матчей тура:

«Сити» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 1:2,

ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 4:7,

ЭЛМОНТ (Королев) — «Дельта» (Саратов) — 1:7.

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