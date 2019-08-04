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13:16 (мск), источник: ТАСС

Команда «Локобол-РЖД» стала победителем детского футбольного турнира «Локобол»

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Команда «Локобол-РЖД» выиграла детский футбольный фестиваль «Локобол». В финале турнира, который проходил в день железнодорожника, дебютант турнира обыграл «Динамо» из Барнаула со счетом 2:0.

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Источник: РИА "Новости"

Суперкубок состоялся на одном из тренировочных полей спортивного комплекса «Лужники», на игру пришло около 150 зрителей. В матче за третье место команда «Ротор» — Школа им. Л. В. Слуцкого (Волгоград) со счетом 1:0 обыграла «Спартак-Аланию» (Владикавказ), игра прошла на «Сапсан-Арене». Также отдельно проходили соревнования среди девочек, победителем стала команда «Буревестник» из Екатеринбурга, которая в финале обыграла московское «Чертаново» со счетом 2:0.

Финальный этап «Локобола» проходил с 2 по 4 августа, в турнире принимали участие команды, составленные из ребят 2008 года рождения, они были разделены на группы, носящие имена футболистов «Локомотива». Предварительные этапы проходили в 85 субъектах РФ и 103 городах России, Таджикистана и Литвы, в отборочных играх приняло участие 2911 команд. Турнир был посвящен 45-летию Байкало-Амурской магистрали и приурочен к Году театра в России.

Фестиваль детских футбольных команд «Локобол» проводится с 2007 года. Организаторами являются ОАО «РЖД», «Локомотив» и Детская футбольная лига. Участие в фестивале принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских домов, школ-интернатов.

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