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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кристалл» обыграл «Локомотив» в девятом туре ЧР по пляжному футболу

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. «Кристалл» из Санкт-Петербурга одержал победу над московским «Локомотивом» в матче девятого тура чемпионата России по пляжному футболу.

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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил Артур Папоротный, по одному мячу забили Владислав Жариков и Дмитрий Шишин. У «Локомотива» дубль на счету Остапа Федорова, еще один гол забил Борис Никоноров.

После второго этапа «Кристалл» имеет в активе 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте самарские «Крылья Советов» (21), тройку замыкает московский «Спартак» (18). «Локомотив» с 15 баллами расположился на четвертой строчке.

Результаты других матчей тура:

«Крылья Советов» (Самара) — ЭЛМОНТ (Королев) — 5:4,

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 9:2,

«Дельта» (Саратов) — «Сити» (Санкт-Петербург) — 5:4.

Третий этап чемпионата России пройдет 13—18 августа.

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