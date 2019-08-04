«Кристалл» обыграл «Локомотив» в девятом туре ЧР по пляжному футболу
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. «Кристалл» из
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. «Кристалл» из
Встреча, прошедшая в
После второго этапа «Кристалл» имеет в активе 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте самарские «Крылья Советов» (21), тройку замыкает московский «Спартак» (18). «Локомотив» с 15 баллами расположился на четвертой строчке.
Результаты других матчей тура:
«Крылья Советов» (Самара) — ЭЛМОНТ (Королев) — 5:4,
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 9:2,
«Дельта» (Саратов) — «Сити» (Санкт-Петербург) — 5:4.
Третий этап чемпионата России пройдет