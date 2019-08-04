«Кристалл» обыграл «Локомотив» в девятом туре ЧР по пляжному футболу

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил Артур Папоротный, по одному мячу забили Владислав Жариков и Дмитрий Шишин. У «Локомотива» дубль на счету Остапа Федорова, еще один гол забил Борис Никоноров.