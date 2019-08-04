21-летняя футболистка «Чертаново» умерла из-за остановки сердца во сне

«В нашей семье — огромное горе. В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной.
Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал.
Настя неоднократно выигрывала Чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага, выступая за юниорскую и молодежную команды России.
Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними.
«Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память», — говорится в сообщении.
На протяжении карьеры Анастасия Березина также выступала за сборную России до 19 лет, в составе которой дебютировала 23 сентября 2013 года. На ее счету 15 матчей и 8 голов.