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4 августа, источник: Sport24

21-летняя футболистка «Чертаново» умерла из-за остановки сердца во сне

Трагедия в женском российском футболе. Не стало полузащитника ЖФК «Чертаново» Анастасии Березиной. Футболистка ушла из жизни в возрасте 21 года. Как сообщается на странице клуба в инстаграме, у спортсменки во сне остановилось сердце.

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«В нашей семье — огромное горе. В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной.

Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал.

Настя неоднократно выигрывала Чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага, выступая за юниорскую и молодежную команды России.

Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними.

«Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память», — говорится в сообщении.

На протяжении карьеры Анастасия Березина также выступала за сборную России до 19 лет, в составе которой дебютировала 23 сентября 2013 года. На ее счету 15 матчей и 8 голов.

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