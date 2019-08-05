Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
4.08
Тамбов
Арсенал Т
01
Футбол. Первый дивизион
4.08
Торпедо М
Армавир
21
Футбол. Премьер-лига
4.08
Рубин
ЦСКА
01
Футбол. Премьер-лига
4.08
Сочи
Уфа
00
Футбол. Еврокубки
6.08
Арарат-Армения
Сабуртало
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
16:08 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» Джикия и Зобнин провели жеребьевку детского Кубка чемпионов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия и Роман Зобнин провели церемонию жеребьевки детского Кубка чемпионов. Мероприятие прошло в понедельник на «Открытие-Арене».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Помимо Джикии и Зобнина, которые являются послами турнира 2019 года, на мероприятии присутствовали президент спортивного клуба «Лукойл» Владимир Золотухин и директор детской академии «Спартака» Дмитрий Сидоров, отец которого Евгений играл в клубе и становился чемпионом СССР в составе красно-белых в 1979 году.

«У меня было очень много турниров, мы нередко играли за границей, встречались с “Барселоной”, “Реалом”. Был очень долгий путь к тому, что я имею сейчас. Все зависело от меня, я тренировался в сильный мороз при температуре минус 30, но я тренировался и жил мечтой», — сказал Зобнин, выразив благодарность своим детским тренерам.

«Благодарен всем моим тренерам, всем, кто был со мной до моего первого профессионального контракта. Я прошел через многое, а вот сейчас что-то получается», — добавил Джикия.

Детский Кубок чемпионов был учрежден в 2013 году, он проводится под эгидой Российского футбольного союза, в этом году в турнире смогут принять участие дети не старше 11 лет. В разное время послами турниров становились известные иностранные футболисты — Эдгарас Янкаускас, Игорь Добровольский, Владимир Шмицер, Саво Милошевич, Бранислав Иванович, Димитар Бербатов, Юрис Лайзанс, Уэсли Снейдер, Эмил Костадинов, Борис Живкович, Горан Пандев, а также легионеры «Спартака» — Квинси Промес, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов и Лоренсо Мельгарехо.

Регламент турнира

В течение августа отборочный турнир будет проходить в Москве на полях академии «Спартака» им. Федора Черенкова. Команды были распределены на четыре группы. В первой группе сыграют команды «Спартак», Академии им. Юрия Коноплева, «Нижний Новгород» и «Тюмень»; во второй — «Чертаново» (Москва), «Ростов», «Анжи» (Махачкала), «СКА-Хабаровск»; в третьей — «Локомотив» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Балтика» (Калининград), «Текстильщик» (Иваново); в четвертой — «Динамо» (Москва), «Рубин» (Казань), «Арсенал» (Тула), «Мордовия» (Саранск).

Победитель турнира отправится в болгарский Пловдив, где с 4 по 8 сентября будет проходить финальный этап Кубка чемпионов. Его участниками, помимо хозяев и лучшей российской команды, станут испанская «Барселона», итальянский «Интер», бельгийский «Андерлехт», румынская «Стяуа», сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Бешикташ».

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Стал известен возможный соперник «Спартака» в раунде плей-офф ЛЕ
Красно-белая революция. Почему и как изменился «Спартак»
Определились возможные соперники «Краснодара» в плей-офф ЛЧ
Российская биатлонистка решила возобновить спортивную карьеру
Помогла фортуна. Волейболистки России выиграли лицензию на ОИ
«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с вратарем
Черчесов надеется, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь