Футболисты «Спартака» Джикия и Зобнин провели жеребьевку детского Кубка чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Помимо Джикии и Зобнина, которые являются послами турнира 2019 года, на мероприятии присутствовали президент спортивного клуба «Лукойл» Владимир Золотухин и директор детской академии «Спартака» Дмитрий Сидоров, отец которого Евгений играл в клубе и становился чемпионом СССР в составе красно-белых в 1979 году.

«У меня было очень много турниров, мы нередко играли за границей, встречались с “Барселоной”, “Реалом”. Был очень долгий путь к тому, что я имею сейчас. Все зависело от меня, я тренировался в сильный мороз при температуре минус 30, но я тренировался и жил мечтой», — сказал Зобнин, выразив благодарность своим детским тренерам.

«Благодарен всем моим тренерам, всем, кто был со мной до моего первого профессионального контракта. Я прошел через многое, а вот сейчас что-то получается», — добавил Джикия.

Детский Кубок чемпионов был учрежден в 2013 году, он проводится под эгидой Российского футбольного союза, в этом году в турнире смогут принять участие дети не старше 11 лет. В разное время послами турниров становились известные иностранные футболисты — Эдгарас Янкаускас, Игорь Добровольский, Владимир Шмицер, Саво Милошевич, Бранислав Иванович, Димитар Бербатов, Юрис Лайзанс, Уэсли Снейдер, Эмил Костадинов, Борис Живкович, Горан Пандев, а также легионеры «Спартака» — Квинси Промес, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов и Лоренсо Мельгарехо.

Регламент турнира

В течение августа отборочный турнир будет проходить в Москве на полях академии «Спартака» им. Федора Черенкова. Команды были распределены на четыре группы. В первой группе сыграют команды «Спартак», Академии им. Юрия Коноплева, «Нижний Новгород» и «Тюмень»; во второй — «Чертаново» (Москва), «Ростов», «Анжи» (Махачкала), «СКА-Хабаровск»; в третьей — «Локомотив» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Балтика» (Калининград), «Текстильщик» (Иваново); в четвертой — «Динамо» (Москва), «Рубин» (Казань), «Арсенал» (Тула), «Мордовия» (Саранск).