«ТСК-Таврия» завоевала Суперкубок Крыма
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Симферопольская «ТСК-Таврия» в серии послематчевых пенальти обыграла «Севастополь» и завоевала Суперкубок Крыма по футболу.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Симферопольская «ТСК-Таврия» в серии послематчевых пенальти обыграла «Севастополь» и завоевала Суперкубок Крыма по футболу.
Основное время встречи, состоявшейся в субботу в Симферополе, завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти победу одержала «ТСК-Таврия» — 7:6.
В прошлом году обладателем трофея стал клуб «Крымтеплица» из Молодежного.