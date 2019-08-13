Вынесение решения на основе видеоповтора в матчах УЕФА в среднем занимает у судей 2 минуты

Источник: РИА "Новости"

УЕФА представил статистику на основе 55 матчей, в которых использовалась система видеоассистента рефери (VAR). Речь идет о матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги наций и чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года.

«Без участия судьи в поле среднее время вынесения решения с использованием VAR равно 1 минуте 23 секундам. Если в принятии решения участвовал судья в поле, то среднее время составляло 2 минуты. Наша задача заключается в том, чтобы это время сокращалось», — сказал Розетти.

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства также отметил, что самое быстрое решение было принято за 30 секунд, антирекорд же равен трем минутам. «Три минуты — это слишком много», — добавил он.