Система видеоассистента рефери в футболе используется в чемпионатах 13 европейских стран

Источник: РИА "Новости"

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

«Этот проект будет развиваться быстро. Сейчас в нем участвует уже 13 стран. Пять ведущих чемпионатов Европы уже присоединились к этому проекту», — сказал Розетти.