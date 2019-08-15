УЕФА огласил тройку номинантов на приз лучшему футболисту сезона-2018/19
УЕФА на своём официальном сайте объявил список номинантов на награду лучшему футболисту сезона-2018/19.
УЕФА на своём официальном сайте объявил список номинантов на награду лучшему футболисту сезона-2018/19.
В тройку претендентов на приз вошли нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обладатель премии станет известен на церемонии УЕФА, которая состоится в Монако 29 августа. Там же пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.
Ван Дейк в минувшем сезоне стал с «Ливерпулем» серебряным призёром английской