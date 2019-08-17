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19:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кристалл» гарантировал себе первое место по итогам «регулярки» ЧР

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Петербургский «Кристалл» победил самарские «Крылья Советов» в матче 13-го тура чемпионата России по пляжному футболу и гарантировал себе первое место по итогам регулярного сезона.

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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Кристалла». Голы у победителей забили Юрий Крашенинников (2-я минута), Владислав Жариков (7), Артур Папоротный (17), Датинья (18), Игорь Бриштель (31). В составе проигравших отличились Нелито Да Сильва (9) и Лукао (33).

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«Кристалл» набрал 35 очков и гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 10:4,

«Элмонт» (Королев — «Сити» (Санкт-Петербург) — 5:8,

«Дельта» (Саратов) — «Спартак» (Москва) — 2:4.

Матчи 14-го тура пройдут в воскресенье.

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