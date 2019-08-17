«Кристалл» гарантировал себе первое место по итогам «регулярки» ЧР

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Кристалла». Голы у победителей забили Юрий Крашенинников (2-я минута), Владислав Жариков (7), Артур Папоротный (17), Датинья (18), Игорь Бриштель (31). В составе проигравших отличились Нелито Да Сильва (9) и Лукао (33).