«Кристалл» гарантировал себе первое место по итогам «регулярки» ЧР

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Кристалла». Голы у победителей забили Юрий Крашенинников (2-я минута), Владислав Жариков (7), Артур Папоротный (17), Датинья (18), Игорь Бриштель (31). В составе проигравших отличились Нелито Да Сильва (9) и Лукао (33).
«Кристалл» набрал 35 очков и гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 10:4,
«Элмонт» (Королев — «Сити» (Санкт-Петербург) — 5:8,
«Дельта» (Саратов) — «Спартак» (Москва) — 2:4.
Матчи 14-го тура пройдут в воскресенье.