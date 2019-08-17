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20:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Севастополь» обыграл «Океан» на старте чемпионата Крыма

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Севастополь» дома выиграл у керченского «Океана» в матче первого тура чемпионата Крыма по футболу.

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Встреча, прошедшая в Севастополе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Владислав Цой (на 17-й минуте), Алексей Яблонский (68) и Игорь Рогованов (84). У гостей отличился Олег Плиев (62).

В другом матче тура «Кызылташ» (Бахчисарай) победил клуб «Фаворит-ВД Кафа» (Феодосия) — 3:1.

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