«Севастополь» обыграл «Океан» на старте чемпионата Крыма
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Севастополь» дома выиграл у керченского «Океана» в матче первого тура чемпионата Крыма по футболу.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Севастополь» дома выиграл у керченского «Океана» в матче первого тура чемпионата Крыма по футболу.
Встреча, прошедшая в Севастополе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Владислав Цой (на 17-й минуте), Алексей Яблонский (68) и Игорь Рогованов (84). У гостей отличился Олег Плиев (62).
В другом матче тура «Кызылташ» (Бахчисарай) победил клуб «Фаворит-ВД Кафа» (Феодосия) — 3:1.