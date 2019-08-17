«Севастополь» обыграл «Океан» на старте чемпионата Крыма

Встреча, прошедшая в Севастополе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Владислав Цой (на 17-й минуте), Алексей Яблонский (68) и Игорь Рогованов (84). У гостей отличился Олег Плиев (62).