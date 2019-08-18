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10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
9Понсе — первый после Самедова
10:50 (мск), источник: Sport24

«Спартак» согласовал трансфер Тамеза, Санчес близок к переходу в «Интер». Трансферы и слухи дня

Семак заблокировал трансфер Мамманы.

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Что в России

  • Цорн везет из Франции Тамеза

«Спартак» близок к приобретению футболиста «Ниццы» Тамеза, об этом в своем телеграм-канале сообщил Нобель Арустамян. Скорее всего, трансфер 25-летнего опорника обойдется красно-белым в 9 млн евро. Адриен уже согласовал условия личного контракта, а «Ницца» согласилась отпустить игрока.

Также «Спартак» подписал 18-летнего воспитанника «ПСЖ» Николоза Кутателадзе. Об условиях контракта пока неизвестно.

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  • Семак заблокировал трансфер Мамманы

Согласно данным источника, «Зенит» согласовал годичную аренду Эммануэля Мамманы в «Сассуоло» с последующим правом выкупа за сумму около 10 млн евро. Но в переговоры вмешался Сергей Семак, который попросил не отпускать проигравшего борьбу за место в основе 23-летнего аргентинца в преддверии Лиги чемпионов.

  • ЦСКА просматривает Гогуа из «Тамбова»

Седрик Гогуа уже забил два гола в этом сезоне РПЛ, хотя является центральным защитником. Его агент Дмитрий Селюк подтвердил, что к его клиенту проявляет интерес ЦСКА, который просматривал Гогуа в матче с «Краснодаром». По мнению Селюка, 25-летний ивуариец подойдет любому топ-клубу России.

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Что в Европе

  • «Реал» нашел замену Неймару

Как ни странно, это Кристиан Пулишич, который только этим летом присоединился к «Челси» и еще не успел забить в официальном матче. В 20-летнем американце в Мадриде видят более бюджетную альтернативу Неймару. Интересно, что при этом Бэйл, похоже, остается в «Реале». Зидан сказал, что его мнение изменилось, Гарет никуда не уходит и Зизу будет полагаться на него в новом сезоне.

  • «Интер» планирует приобрести Санчеса

Из-за того, что Эдин Джеко подписал трехлетний контракт с «Ромой», «Интер» продолжает поиски нового игрока в линию атаки, который составит пару Лукаку. Скоро нерадзурри должны сделать предложение «Манчестер Юнайтед» по Алексису Санчесу, который продолжает киснуть на лавке в свои 30. Скорее всего, будет оформлена аренда с правом выкупа. Известно, что ради «Интера» Санчес пошел на существенное понижение зарплаты. В качестве альтернативы рассматриваются Аркадиуш Милик, Фернандо Льоренте, Анте Ребич и Тимо Вернер.

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Коротко

  • Маркизио скоро должен стать напарником Марио Балотелли по «Брешии». Если Клаудио успешно пройдет медобследование, то ему будет предложен контракт на 2 года с зарплатой 1 млн евро и многочисленными бонусами.
  • 21 августа Ирвинг Лосано завершит свой переход в «Наполи». ПСВ получит за него 42 млн евро, а сам мексиканец будет зарабатывать 4 млн в год.
  • Кавани будет играть в клубе Бекхэма «Интер Майами» и по окончании этого сезона подпишет с американским клубом 3-летний контракт. Соглашение уругвайца с «ПСЖ» истекает следующим летом.
  • Стали известны условия аренды Филиппе Коутиньо в «Баварию». За год аренды «Барселона» получит 20 млн евро и еще 120, если мюнхенцы решат выкупить контракт игрока.
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