«Спартак» согласовал трансфер Тамеза, Санчес близок к переходу в «Интер». Трансферы и слухи дня
Семак заблокировал трансфер Мамманы.
Семак заблокировал трансфер Мамманы.
«Спартак» близок к приобретению футболиста «Ниццы» Тамеза, об этом в своем
Также «Спартак» подписал 18-летнего воспитанника «ПСЖ» Николоза Кутателадзе. Об условиях контракта пока неизвестно.
Согласно данным источника, «Зенит» согласовал годичную аренду Эммануэля Мамманы в «Сассуоло» с последующим правом выкупа за сумму около 10 млн евро. Но в переговоры вмешался Сергей Семак, который попросил не отпускать проигравшего борьбу за место в основе 23-летнего аргентинца в преддверии Лиги чемпионов.
Седрик Гогуа уже забил два гола в этом сезоне РПЛ, хотя является центральным защитником. Его агент Дмитрий Селюк подтвердил, что к его клиенту проявляет интерес ЦСКА, который просматривал Гогуа в матче с «Краснодаром». По мнению Селюка, 25-летний ивуариец подойдет любому
Как ни странно, это Кристиан Пулишич, который только этим летом присоединился к «Челси» и еще не успел забить в официальном матче. В 20-летнем американце в Мадриде видят более бюджетную альтернативу Неймару. Интересно, что при этом Бэйл, похоже, остается в «Реале». Зидан сказал, что его мнение изменилось, Гарет никуда не уходит и Зизу будет полагаться на него в новом сезоне.