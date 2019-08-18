Определились все участники Суперфинала ЧР по пляжному футболу
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Стали известны все участники Суперфинала по итогам регулярного чемпионата России по пляжному футболу.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Стали известны все участники Суперфинала по итогам регулярного чемпионата России по пляжному футболу.
Победитель «регулярки» «Кристалл» (Санкт-Петербург) в заключительном 14-м туре в Саратове обыграл местную «Дельту» со счетом 4:3. В составе победителей голами отметились Маурисиньо (на 8-й минуте), Игорь Бриштель (19), Датинья (24) и Алексей Ильинский (29). У «Дельты» дубль оформил Андрей Андреев (10 и 28), а также мяч забил Андрей Панкратов (22).
Другие результаты последнего тура регулярного чемпионата России:
ЦСКА (Москва) — «Элмонт» (Королев) — 3:4,
«Сити» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 5:4,
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 4:3 (овертайм).
«Кристалл» с 38 очками выиграл регулярный чемпионат России, «Элмонт» и ЦСКА не смогли отобраться в Суперфинал. Группы на первом этапе решающего раунда турнира выглядят следующим образом:
Группа А: «Кристалл», «Крылья Советов», «Сити»;.
Группа Б: «Спартак», «Локомотив», «Дельта».