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17:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились все участники Суперфинала ЧР по пляжному футболу

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Стали известны все участники Суперфинала по итогам регулярного чемпионата России по пляжному футболу.

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Победитель «регулярки» «Кристалл» (Санкт-Петербург) в заключительном 14-м туре в Саратове обыграл местную «Дельту» со счетом 4:3. В составе победителей голами отметились Маурисиньо (на 8-й минуте), Игорь Бриштель (19), Датинья (24) и Алексей Ильинский (29). У «Дельты» дубль оформил Андрей Андреев (10 и 28), а также мяч забил Андрей Панкратов (22).

Другие результаты последнего тура регулярного чемпионата России:

ЦСКА (Москва) — «Элмонт» (Королев) — 3:4,

«Сити» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 5:4,

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 4:3 (овертайм).

«Кристалл» с 38 очками выиграл регулярный чемпионат России, «Элмонт» и ЦСКА не смогли отобраться в Суперфинал. Группы на первом этапе решающего раунда турнира выглядят следующим образом:

Группа А: «Кристалл», «Крылья Советов», «Сити»;.

Группа Б: «Спартак», «Локомотив», «Дельта».

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