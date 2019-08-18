Определились все участники Суперфинала ЧР по пляжному футболу

Победитель «регулярки» «Кристалл» (Санкт-Петербург) в заключительном 14-м туре в Саратове обыграл местную «Дельту» со счетом 4:3. В составе победителей голами отметились Маурисиньо (на 8-й минуте), Игорь Бриштель (19), Датинья (24) и Алексей Ильинский (29). У «Дельты» дубль оформил Андрей Андреев (10 и 28), а также мяч забил Андрей Панкратов (22).