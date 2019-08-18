Сборная Казахстана по пляжному футболу вышла в промофинал Евролиги

Игра в итальянской Катании завершилась со счетом 5:2. Ранее казахстанцы по пенальти уступили Чехии после ничьей 3:3 и победили Голландию — 6:5.

Теперь Казахстан с 5 по 8 сентября в Португалии сыграет в промофинале, где будет разыграна одна путевка в дивизион A, в котором выступают 12 сильнейших сборных Европы.