Сборная Казахстана по пляжному футболу вышла в промофинал Евролиги
Сборная Казахстана по пляжному футболу победила Англию в третьем матче группового раунда дивизиона B и вышла в промофинал Евролиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по пляжному футболу победила Англию в третьем матче группового раунда дивизиона B и вышла в промофинал Евролиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в итальянской Катании завершилась со счетом 5:2. Ранее казахстанцы по пенальти уступили Чехии после ничьей 3:3 и победили Голландию — 6:5.
Теперь Казахстан с 5 по 8 сентября в Португалии сыграет в промофинале, где будет разыграна одна путевка в дивизион A, в котором выступают 12 сильнейших сборных Европы.