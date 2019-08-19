Голы Месси и Ибрагимовича номинированы на премию Пушкаша

На награду претендуют голы бразильца Матеуса Куньи («Лейпциг») в ворота «Байера» 6 апреля, шведа Златана Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси» («Торонто» 15 сентября 2018 года), аргентинца Лионеля Месси за «Барселону» («Бетису» 17 марта), камерунки Аджары Нчут за сборную (Новой Зеландии 20 июня), итальянца Фабио Квальяреллы за «Сампдорию» («Наполи» 2 сентября 2018 года), колумбийца Хуана Кинтеро за «Ривер Плейт» («Расингу» 10 февраля), американки Эми Родригес за «Юту Роялс» («Скай Блю» 16 июня), североирландки Билли Симпсон за «Клифтонвилл Лейдис» («Сьон Свифтс Лейдис» 9 августа 2018 года), англичанина Андроса Таунсенда за «Кристал Пэлас» («Манчестер Сити» 22 декабря 2018 года) и венгра Даниэля Жори за «Дебрецен» («Ференцварошу» 16 февраля).