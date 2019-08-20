Болельщики воронежского «Факела» могут бесплатно съездить в Белгород

Клуб «Факел» организует для болельщиков бесплатный выезд на матч 1/32 финала Кубка России с командой «Салют Белгород». Игра состоится 21 августа, начало в 18.30.

В Белгород можно будет поехать на двух клубных автобусах. 21 августа в 13.30 они отправляются в путь от памятника танку Т-34 (пересечение улицы Комарова и проспекта Патриотов).

Записаться на выезд можно по электронной почте: club_k1@mail.ru. Тема письма: Выезд в Белгород. В письме должны будут указаны фамилия, имя болельщика и номер его телефона. Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено, поэтому тянуть с заявкой не стоит. С собой нужно будет взять паспорт (на выезд берут только совершеннолетних болельщиков). Выпившие и тем более находящиеся под наркотическим кайфом субъектов, понятное дело, в автобусы не впустят.

Телефон для справок: 8−920−210−33−33 — Вадим (специалист по работе с болельщиками).