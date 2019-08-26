ФИФА планирует заменить лайнсменов на роботов

Источник: РИА "Новости"

«В ФИФА уже существует департамент, который проводит соответствующие исследования. Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти», — заявил инсайдер Mirror.

В последние годы в футболе всё большее распространение приобрели современные технологии. Первым шагом ФИФА стала функция автоматического определения гола — специальная система определяет, пересёк ли мяч линию ворот полностью.