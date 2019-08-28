«Газпром нефть» стала партнером Российского футбольного союза

Источник: РИА "Новости"

«Газпром нефть» будет сотрудничать с национальной командой в ходе отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года и чемпионата мира 2022 года, игр Лиги наций сезона-2020/21, а также международных товарищеских встреч. Отмечается, что бренд моторных масел Gazpromneft получил статус официальных моторных масел сборной России и РФС.

«Лидер российской нефтяной индустрии — “Газпром нефть” — делает очень многое для развития спорта и популяризации здорового образа жизни в нашей стране. При этом продукция компании известна своим высоким качеством. Мы очень рады началу сотрудничества брендов “Газпром нефти”, РФС и нашей мужской национальной сборной», — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.