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13:48 (мск), источник: ТАСС

«Газпром нефть» стала партнером Российского футбольного союза

ТАСС, 28 августа. Компания «Газпром нефть» и Российский футбольный союз (РФС) заключили соглашение, согласно которому сеть АЗС «Газпромнефть» стала официальным топливным партнером мужской сборной России по футболу и РФС. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании «Газпром нефть».

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Источник: РИА "Новости"

«Газпром нефть» будет сотрудничать с национальной командой в ходе отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года и чемпионата мира 2022 года, игр Лиги наций сезона-2020/21, а также международных товарищеских встреч. Отмечается, что бренд моторных масел Gazpromneft получил статус официальных моторных масел сборной России и РФС.

«Лидер российской нефтяной индустрии — “Газпром нефть” — делает очень многое для развития спорта и популяризации здорового образа жизни в нашей стране. При этом продукция компании известна своим высоким качеством. Мы очень рады началу сотрудничества брендов “Газпром нефти”, РФС и нашей мужской национальной сборной», — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

«Безусловно, популярность национальной сборной по футболу стала существенным аргументом для принятия решения о партнерстве с Российским футбольным союзом. “Газпром нефть” планирует развивать сотрудничество с РФС», — сказал член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

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