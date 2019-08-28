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13:50 (мск), источник: ТАСС

ТМК стала партнером Российского футбольного союза

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) стала партнером Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

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Ранее стало известно, что РФС заключил соглашение с компанией «Газпром нефть».

«Мы партнеры, подтверждаю», — сообщил представитель ТМК.

Председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский входит в состав попечительского совета РФС, утвержденного исполкомом 26 июня.

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