ТМК стала партнером Российского футбольного союза
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) стала партнером Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил представитель компании.
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) стала партнером Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил представитель компании.
Ранее стало известно, что РФС заключил соглашение с компанией «Газпром нефть».
«Мы партнеры, подтверждаю», — сообщил представитель ТМК.
Председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский входит в состав попечительского совета РФС, утвержденного исполкомом 26 июня.