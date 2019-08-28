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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Арбитражный суд в Петербурге завершил банкротство «Тосно»

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил банкротство футбольного клуба «Тосно», обладателя Кубка России в 2018 году, следует из опубликованной резолютивной части определения суда.

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Источник: РИА "Новости"

«Завершить конкурсное производство в отношении автономной некоммерческой организации “Футбольный клуб “Тосно””», — говорится в судебном акте. В нем уточняется, что по истечении 30, но не позднее 60 дней суд направит в Федеральную налоговую службу (ФНС), осуществляющую государственную регистрацию юрлиц, это определение, которое является основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника.

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Петербургский арбитражный суд в декабре по собственному заявлению ФК «Тосно» признал его банкротом и открыл конкурсное производство по упрощенной процедуре, поскольку ранее единственный учредитель клуба ООО «Форт Групп Менеджмент» принял решение о его ликвидации.

На момент введения процедуры банкротства общая сумма задолженности «Тосно» по денежным обязательствам и обязательным платежам превышала 503 миллиона рублей, в том числе долги по зарплате перед футболистами и административным персоналом — около 78 миллионов рублей, по обязательным платежам — около 49 миллионов.

За время конкурсного производства в реестр требований кредиторов «Тосно» были включены требования 20 кредиторов на общую сумму более 282 миллионов рублей, включая обязательства клуба перед бывшим игроком Рустемом Мухаметшиным и футбольным клубом «Зенит». Основными кредиторами «Тосно» были Fleet Fund Ltd (долг 71,5 миллиона рублей), ФНС (около 61 миллиона рублей), АО «Кронверк» (53 миллиона рублей), АО «Анэкс-Финанс» (50 миллионов рублей).

В отчете оценщика об оценке имущества ФК «Тосно», который был сделан в мае, говорится, что рыночная стоимость имущества составляет 480 тысяч рублей. Оценивались, в том числе, футбольное поле стадиона в городе Тосно, комплекты футбольной формы, барабан, блокноты с логотипом, сумки, рюкзаки и прочее. Производилось ли погашении долгов перед кредиторами, в материалах суда пока не сообщается.

В сезоне-2017/18 «Тосно» выиграл Кубок России, но в чемпионате страны занял предпоследнее место и покинул премьер-лигу. В конце мая 2018 года клуб не прошел лицензирование в ФНЛ и позже прекратил существование. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в июле того года заявил, что после аудита «Тосно» потенциальные акционеры поняли, что не смогут погасить непрозрачные долги клуба, и приняли решение создать новую команду. В начале июня взамен представлявшего Ленинградскую область ФК «Тосно» был создан «Ленинградец».

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