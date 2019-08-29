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09:28 (мск), источник: Piter.tv

В сентябре УЕФА проверит готовность Петербурга к Евро-2020

Для этого в город приедут более 80 представителей Европейского союза футбольных ассоциаций.

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В понедельник, 9 сентября, Европейский союз футбольных ассоциаций проверит, как Петербург готовится к Евро-2020. Для этого в город приедут более 80 представителей УЕФА. Об этом в среду, 28 августа, сообщил пресс-центр городской администрации.

Сейчас Министерство спорта России и УЕФА планомерно работают над подготовкой к чемпионату Европы по футболу. По словам представителей Смольного, основная задача Петербурга на ближайшее время — грамотно рассчитать бюджет на 2020 год. В правительстве посчитали, что город должен достойно принять международное сообщество.

Проблемы подготовки к будущему чемпионату обсудили на заседании организационного комитета. Чиновники рассмотрели вопросы обеспечения финансирования мероприятий турнира, подготовки спортивных объектов, организации работы зоны болельщиков, обеспечения безопасности и другие актуальные темы.

Напомним, что XVI Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран-членов УЕФА. Петербург примет 4 матча турнира: 3 матча группового этапа (13-го, 17-го и 22-го июня), а также четвертьфинал (3-го июля).

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Градсовет одобрил возможность сноса СКК «Петербургский».

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