Алименты, драки и ДТП: как слава портит футболистов

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

1. Александр Кокорин и Павел Мамаев

Однозначно, самое громкое происшествие в истории российского футбола. Огромный общественный резонанс, десятки судебных заседаний и следовавших за ними апелляций — все это о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, в октябре 2018 года в корне изменивших течение своих спортивных карьер и жизней.

Именно тогда они, будучи в нетрезвом состоянии, вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Впоследствии Кокорин и его младший брат Кирилл были осуждены на полтора года лишения свободы, а Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий — на год и пять месяцев.

С начала июля опальные спортсмены находятся в исправительной колонии № 4 Белгородской области, в которой полузащитнику «Краснодара» предстоит сидеть до ноября, а нападающему «Зенита» — до декабря.

2. Дмитрий Тарасов

Источник: РИА

Одна из самых кандальных историй с алиментами случилась с экс-футболистом сборной России и московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Ему в августе 2019 года было запрещено пользоваться своими счетами и покидать пределы России по причине того, что спортсмен уже долгое время не мог погасить задолженность по алиментам перед своей бывшей женой Оксаной Пономаренко и 10-летней дочкой.

Долг Тарасова перед экс-супругой, по сообщениям СМИ, перевалил за 8 млн руб.

Незадолго до этого решения был наложен арест и на новую машину Дмитрия, оцениваемой в 10 млн руб.

3. Андрей Аршавин

Источник: РИА

Подобного рода неприятности не обошли стороной и прославленного экс-игрока «Зенита» и лондонского «Арсенала», капитана сборной России Андрея Аршавина.

Легенда сине-бело-голубых до сих пор не выплатил алименты своей бывшей супруге Алисе Казьминой. По решению суда он был обязан ежемесячно переводить на счет матери своего ребенка около 350 тыс. рублей. Однако из-за отказа давать положенную сумму и появившейся впоследствии задолженности (которая, к слову, составляет 7,5 млн рублей, а неустойка по долгу — 9 млн) на Аршавина был наложен запрет на выезд за границу.

4. Денис Глушаков

Источник: РИА

Еще один громкий распад семьи в мире российского футбола ознаменовал собой эпопею с бракоразводным процессом экс-футболиста «Спартака», ныне защищающего цвета грозненского «Терека» Дениса Глушакова. Осенью 2018 года он якобы уличил свою супругу в неверности, на что Дарья Глушакова также обвинила атлета в изменах, подкрепив свои слова публикацией компрометирующего видео.

Как итог, обе дочери остались с матерью, а футболиста обязали выплачивать алименты в размере трети всех доходов, а также 100 тыс. рублей ежемесячно до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. Имущество же полузащитника «Ахмата» и его бывшей жены Никулинский суд города Москвы разделил пополам.

В течение процесса Глушаков пытался вывести со счета деньги и переписать загородный дом на свою мать, угрожал супруге и пришел на откровенный разговор в ток-шоу Андрея Малахова. Дарья Глушакова, в свою очередь, также не покидала страницы СМИ, через своего адвоката рассказывая о деталях громкого развода, в котором до сих пор не стоит точка.

5. Иван Новосельцев

Источник: РИА

Пара футболиста сборной России Ивана Новосельцева и баскетболистки Катерины Кейру виделась идеальной. В 2015 году спортсмены поженилась, а в конце февраля 2019-го девушка сообщила, что в семье ожидается пополнение.

В этот момент от былой идиллии не осталось и следа. Иван скрывался от супруги и не выходил на связь, вынудив девушку обращаться за помощью к общественности. Кейру пришлось рассказать об угрозах мужа, его странном поведении и переписанном на собственную мать имуществе.

С момента откровения экс-атлетки прошло несколько месяцев, а ситуация осталась прежней: Иван даже никак не отреагировал на рождение ребенка.

6. Аяз Гулиев

Источник: РИА

Не успел полузащитник московского «Спартака» Аяз Гуляев толком проявить себя в красно-белой майке, в уже попал в новости хроники всех российских СМИ.

В апреле 2019 года 22-летний футболист на своей иномарке проскочил на красный свет светофора, задев на пешеходном переходе мужчину. Реакция Гулиева была крайне неожиданной: спортсмен вместо того, чтобы оказать пострадавшему помощь, догнал пешехода и ударил его.

Затем футболист вернулся и снова покинул свою иномарку, повторно избив оказавшегося гражданином США мужчину и сломав ему нос.

В итоге Майкл Коул (именно так звали пострадавшего) сначала подал на Гулиева заявление в полицию по факту нападения, однако позже отозвал жалобу, дабы урегулировать конфликт в мирном русле. Полученную от Гулиева сумму денег обе стороны решили направить в благотворительный фонд Дагестана и Москвы.

В «Спартаке» же полузащитник, принесший публичные извинения перед пострадавшим и болельщиками, был оштрафован на 5 млн рублей и на полторы недели сослан в дубль.

7. Александр Кержаков

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо», испанской «Севильи» и сборной России Александр Кержаков также обременен судебными тяжбами. Бомбардир имеет задолженность более 15 млн рублей по алиментам перед своей первой супругой Марией Горловой.

Кроме того, экс-футболист продолжает разбираться с последствиями, которые дают о себе знать после скандального развода с Миланой Кержаковой.

Обвинения бывшей жены в зависимости от алкоголя и наркотиков вкупе с желанием самому воспитывать ребенка не убедили суд, вставшего на сторону матери мальчика. Сын остался с Тюльпановой, а Кержакова обязали выплачивать Милане шестую часть своих доходов.

Как сообщалось в июле 2019 года, по этому делу Кержаков также задолжал крупную сумму — 623,5 тыс. рублей.

Читайте также 11 известных российских свободных агентов категории 30+

8. Игорь Денисов

Четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА известен своим жестким, крайне неуступчивым характером, который проявлялся как на футбольном поле, так и вне его.

Так в 2005 году на Денисова, громко праздновавшего день рождения, пожаловались в полицию местные жители. По прибытии стражей порядка раздетый до пояса Игорь не нашел ничего лучшего, как предложить одному из лейтенантов выяснить отношения на кулаках.

А спустя пять лет полузащитник принял участие в драке с инструктором автошколы: тот, уходя от столкновения с джипом футболиста, перегородил ему дорогу. В результате конфликта Денисов сломал другому участнику инцидента нос.

9. Федор Смолов

Источник: РИА

Не обошлась без автомобильной аварии и карьера форварда «Локомотива», в тот момент покидавшего «Краснодар» Федора Смолова, который в августе 2018 года после аварии вышел из автомобиля и покинул место происшествия, не став вызывать сотрудников ДПС.

Позже Федор признал свою вину, посетовав на плохое самочувствие.

Суд был снисходителен к покаявшемуся форварду сборной России: Смолова избежал административного ареста на 15 суток, но был лишен водительских прав на год за оставление места ДТП и оштрафован на 59 тыс. рублей.

10. Вениамин Мандрыкин

Наконец, случай, потрясший не только болельщиков ЦСКА, но и всех любителей спорта № 1.

Это ночью 10 ноября 2010 года экс-футболист «армейцев», обладатель Кубка УЕФА — 2005 Вениамин Мандрыкин на скорости около 200 км/ч уходил от преследования ГИБДД. Дорогая машина вылетела с трассы и врезалась в дерево…

Гонка обошлась вратарь очень дорого: перелом позвоночника и повреждение спинного мозга привели к тому, что Вениамин до сих пор не оправился от полученных той злополучной ночью травм.