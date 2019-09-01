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00:05 (мск), источник: ИА REGNUM

«Чайка» обыграла «Енисей» в матче одиннадцатого тура ФНЛ

Футбольный клуб из Песчанокопского «Чайка» уверенно переиграл красноярскую команду «Енисей» в матче одиннадцатого тура российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча состоялась на поле красноярского стадиона «Центральный» и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

При этом счет в матче открыли хозяева на 25-й минуте игры усилиями полузащитника Александра Харитонова.

Затем, на 58-й минуте матча с поля был удален хавбек Михаил Комков, оставивший свой клуб в меньшинстве, после чего футболисты «Чайки» трижды в течение восьми минут безответно поразили ворота хозяев. Отличились хавбеки Марат Шайморданов (62-я) и Андрей Текучёв (68-я), а также защитник Андрей Бычков (70-я).

Отметим, по итогам встречи «Чайка» с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» имеет в активе 6 очков и замыкает с ними турнирную таблицу ФНЛ, находясь на 20-м, последнем месте.

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