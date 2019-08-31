«Кристалл» и «Спартак» сыграют в финале ЧР по пляжному футболу

Это стало известно по завершении полуфинальных встреч.

В первом полуфинале «Кристалл» разгромил столичный «Локомотив» со счётом 7:2. Дубль в матче оформил Дмитрий Шишин, открывший счёт в этой встрече уже в первой атаке.

Во втором матче игрового дня «Спартак» нанёс поражением хозяевам песка, самарской команде «Крылья Советов» со счётом 5:3. У победителей хет-трик на счету Алексея Макарова, у хозяев площадки дважды отличился Артём Волошин.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 1 сентября.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Самара

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 7:2 (3:0, 2:0, 2:2).