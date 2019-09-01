23-летняя футболистка подмосковной команды скончалась от остановки сердца

«Сегодня днём у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнования ее родным и близким», — сообщила пресс-служба клуба.