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12:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

23-летняя футболистка подмосковной команды скончалась от остановки сердца

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник женского футбольного клуба «Подольчанка» Полина Кобзева скончалась в возрасте 23 лет.

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Причиной смерти спортсменки стала остановка сердца.

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«Сегодня днём у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнования ее родным и близким», — сообщила пресс-служба клуба.

«Подольчанка» выступает в зоне «Запад» первой лиги первенства России.

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