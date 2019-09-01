23-летняя футболистка подмосковной команды скончалась от остановки сердца
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник женского футбольного клуба «Подольчанка» Полина Кобзева скончалась в возрасте 23 лет.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник женского футбольного клуба «Подольчанка» Полина Кобзева скончалась в возрасте 23 лет.
Причиной смерти спортсменки стала остановка сердца.
«Сегодня днём у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнования ее родным и близким», — сообщила
«Подольчанка» выступает в зоне «Запад» первой лиги первенства России.