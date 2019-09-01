«Кристалл» в пятый раз стал чемпионом России по пляжному футболу

В составе победителей дублей отметился Артур Папоротный, по одному голу на счету Маурисиньо, Игоря Бриштеля, Суареса Родриго и Кирилла Романова. В составе «Спартака» дублями отметились Алексей Макаров и Федор Земсков, один мяч забил Андрей Новиков.

«Кристалл» в пятый раз выиграл чемпионат страны и стал самым титулованным клубом (2013, 2015, 2016, 2018, 2019). На втором месте по этому показателю московский «Локомотив», побеждавший четыре раза. «Кристалл» трижды занимал второе место.

С 2005 года, когда начал проводиться чемпионат страны, пять команд, помимо «Кристалла» и «Локомотива», становились победителями чемпионата — «Сити Химик» из Воронежской области (2005), петербургские TIM (2006) и IBS (2007), «Ротор-Волгоград» (2014) и «Строгино» (2008, 2009). Все эти команды уже не выступают в национальном первенстве.

«Спартак» в первый раз завоевал серебряные награда турнира. Также на счету московской команды бронзовые медали прошлого сезона.