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10:03 (мск), источник: ТАСС

Инфантино готов вложить в детский спорт Приморья около $5 млн

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино готов вложить в детский спорт и строительство детских площадок во Владивостоке около 5 млн долларов. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг Инфантино, помощник президента РФ Игорь Левитин и глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков посетили детскую футбольную школу во Владивостоке. После этого они дошли до стадиона «Динамо», где проводит свои матчи клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч». Инфантино, в частности, заявил, что во Владивостоке надо отреставрировать стадион «Динамо», так как он представляет из себя нечто особенное.

«Полностью поддерживаю [идею Инфантино]. Мы разговаривали с Игорем Евгеньевичем Левитиным, который курирует спорт от администрации, что это была бы правильная идея — сделать стадион тысяч на пятнадцать с детской школой и остальным. По моим сведениям, Инфантино готов вложить в детский спорт и строительство детских площадок и манежа во Владивостоке порядка 5 млн долларов. Поэтому его приезд это знаменательное событие», — сказал Кожемяко.

Стадион «Динамо» вмещает 10 тыс. зрителей. Он был построен в 1957 году. Футбольное поле в настоящее время арендуется преимущественно для проведения матчей футбольного клуба «Луч».

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд «Росконгресс». ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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