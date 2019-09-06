Сборная России обыграла испанцев в матче Суперфинала Евролиги
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Испании в матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Испании в матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии.
Встреча группы 1 завершилась со счетом 7:6 в пользу российской команды. После второго периода сборная России уступала со счетом 3:6, но в третьем игровом отрезке россияне забили четыре мяча.
В составе победителей
Следующий матч групповой стадии сборная России проведет в субботу с командой Швейцарии.