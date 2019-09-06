Сборная России обыграла испанцев в матче Суперфинала Евролиги

Встреча группы 1 завершилась со счетом 7:6 в пользу российской команды. После второго периода сборная России уступала со счетом 3:6, но в третьем игровом отрезке россияне забили четыре мяча.

В составе победителей хет-трик оформил Федор Земсков (25, 27 и 31-я минуты), дубль на счету Артура Папоротного (4-я, 32-я), еще по одному мячу забили Дмитрий Шишин (10-я) и Остап Фёдоров (21-я). У команды Испании хет-трик в активе Чики (7, 14, 20-я), по разу отличились Эдуард Суарес (3-я), Льоренц Гомес (11-я) и Адриан Гарсия (17-я).