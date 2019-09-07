Сборная Казахстана вышла в финал промофинала Евролиги по пляжному футболу
Сборная Казахстана по пляжному футболу сыграет в решающем матче промофинала дивизиона B Евролиги в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по пляжному футболу сыграет в решающем матче промофинала дивизиона B Евролиги в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.
В финал команда Ерлана Джамантаева вышла после победы над Грузией со счетом 6:4. До этого казахстанцы обыграли Венгрию (4:9) и уступили Греции (3:5).
В финале Казахстан завтра, 8 сентября, сыграет с Азербайджаном. Победитель матча получит путевку дивизион A, где выступают 12 сильнейших сборных Европы.