Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Англия
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Литва
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Исландия
Молдавия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Ротор
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Мордовия
Луч
12
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Косово
Чехия
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Краснодар-2
03
Футбол. Сборные
16:00
Замбия
ЮАР
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сербия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Албания
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Армавир
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Томь
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Нефтехимик
22
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Авангард К
10
Футбол. Сборные
05:00
Коста-Рика
Уругвай
12
Все события
Фоторепортажи
39Зарипов ругался с судьями, Капризов поправлял прицел, дети срывали голос. Фото игры ЦСКА — «Ак Барс»
24Как Хабиб и Порье шли к бою за титул UFC
18:21 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана вышла в финал промофинала Евролиги по пляжному футболу

Сборная Казахстана по пляжному футболу сыграет в решающем матче промофинала дивизиона B Евролиги в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В финал команда Ерлана Джамантаева вышла после победы над Грузией со счетом 6:4. До этого казахстанцы обыграли Венгрию (4:9) и уступили Греции (3:5).

В финале Казахстан завтра, 8 сентября, сыграет с Азербайджаном. Победитель матча получит путевку дивизион A, где выступают 12 сильнейших сборных Европы.

Экс-чемпион мира в трех весах вернулся с победы после сенсационного поражения нокаутом
Медведев великолепен! Новая блестящая победа российского тенниса
Крах надежд России: золотой конвейер Тутберидзе сломался
Календурь. С датами матчей РПЛ снова проблемы
КХЛ идет на поводу у олигархов. Легализация аренды сделает хуже
«Колено болеть перестало»: где будут играть Кокорин и Мамаев
«Трактор» обыграл «Амур» в матче КХЛ
Бывший игрок «Анжи» и «Барселоны» ушел из футбола
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь