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18:33 (мск), источник: ТАСС

Сборная России гарантировала борьбу за медали в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

ТАСС, 7 сентября. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии со счетом 5:1 в третьем матче группового этапа Суперфинала Евролиги и гарантировала продолжение борьбы за медали. Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды хет-трик сделал Борис Никоноров (17, 22, и 27-я минуты), дубль на счету Остапа Федорова (3, 35), у швейцарцев мяч забил Энджело Ширинци (5).

Позднее в другом матче 1-й группы команда Белоруссии сыграет со сборной Испании. Во 2-й группе выступают сборные Португалии, Украины, Италии и Турции.

Сборная России вышла на первое место в турнирной таблице группы, набрав шесть очков после трех матчей, вторыми идут белорусы, на их счету четыре очка после двух матчей, третье место занимает команда Испании (3), швейцарцы идут на четвертой строчке (0). Россияне гарантировали себе участие как минимум в матче за третье место, для выхода в финал российской команде необходимо, чтобы испанцы обыграли команду Белоруссии.

В Суперфинале участвуют восемь лучших сборных дивизиона А по итогам регулярного сезона. Турнир проходит в два этапа — на первом команды играют друг с другом в двух группах, далее команды пройдут в раунд плей-офф, в котором сборные определят итоговые места. Команды, показавшие худший результат в своих квартетах, будут выявлять сильнейшего в матче за седьмое место. Сборные, по итогам группового этапа финишировавшие на третьих строчках, сразятся за итоговое пятое место, вторые команды поборются за бронзовые медали, а победители квартетов выявят лучшего на турнире.

Российская сборная выигрывала турнир пять раз. Последний раз это произошло в 2017 году. По данному показателю сборная России делит первое место с командами Португалии и Испании.

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