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12:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы проиграли испанцам, упустив возможность побороться за медали Евролиги по пляжному футболу

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила испанцам со счетом 2:3 и останется без медалей Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном поединке предварительного этапа белорусы вышли вперед на 5-й минуте после точного удара Никиты Чайковского. Минимальный перевес белорусской дружины сохранялся до 20-й минуты встречи, когда Хавьер Торрес сравнял счет, а затем Хосе Антонио Майо оформил дубль и испанцы повели 3:1. В концовке игры белорусы много атаковали и Игорь Бриштель сократил разрыв до минимума, но на большее времени не хватило.

До этого белорусские футболисты победили россиян в серии послематчевых пенальти (2:1, игровое время — 4:4) и одолели швейцарцев (6:5). Таким образом, сборная Беларуси заняла 3-е место в группе В и сегодня встретится с командой Турции в матче за 5-е итоговое место.

В поединке за золото Евролиги-2019 сыграют сборные России и Португалии, за бронзу поспорят испанцы и итальянцы.

В нынешнем сезоне сборная Беларуси заняла 7-е место на II Европейских играх в Минске, а затем успешно выступила в отборочном турнире чемпионата мира, впервые завоевав путевку в финальную стадию.

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