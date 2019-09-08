Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Турцию и второй год подряд заняла 5-е место в суперфинале Евролиги

Сегодня в заключительном поединке соревнований в португальском Фигейра-да-Фош с командой Турции белорусы сразу ушли в отрыв — 3:0. В течение семи минут голевой дубль оформил Олег Шапон, а еще один мяч забил Анатолий Рябко. Турки сократили разрыв до минимума, а затем Вадим Бокач забил четвертый гол, но соперники сумели сравнять результат — 4:4. И все же в самом конце игры белорусы вырвали победу благодаря голу Ильи Савича — 5:4.

На групповом этапе подопечные Николаса Альварадо переиграли россиян и швейцарцев, но уступили испанцам, заняв 3-е место в квартете В.

В главном матче за золото Евролиги сегодня встретятся сборные Португалии и России, за бронзовые награды поспорят команды Италии и Испании. В прошлом году победителями были итальянцы, серебро завоевали испанцы, бронзу — португальцы.