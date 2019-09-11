Слуцкий и Березуцкие построят в Волгограде стадион «Бомбонера»!

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На днях футбольная школа имени Леонида Слуцкого стала победителем представительного детского турнира среди команд из ребят 2011 года рождения (международный фестиваль «Большие звезды светят малым» в Витязево при поддержке РФС). Проект нашего знаменитого тренера существует не так давно, но уже приносит плоды. Хотя спортивный результат в данном случае не столь значим: куда важнее, допустим, что некоторые ребята получили уже приглашения в ведущие академии страны и со временем, вероятно, начнут выступать за сборные разных возрастов, попадут в составы известных клубов. Маленькая волгоградская сказка стараниями Слуцкого воплощается в жизнь, и текущее достижение лишь подчеркивает важность того, что он делает.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2O_QRrIyNC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2O_QRrIyNC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2O_QRrIyNC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Детская футбольная лига (@dfl_russia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-10T14:33:37+00:00">10 Сен 2019 в 7:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость с детского турнира побудила узнать, как там вообще дела у школы Слуцкого. И полученная информация оказалась невероятно интересной.

По данным «СЭ», к началу лета 2020-го в Волгограде появится новый футбольный стадион. Он, конечно, не сможет конкурировать по вместимости, масштабности и красоте с шикарной ареной, которая была построена в городе к ЧМ-2018. Но свой весомый вклад в развитие футбола в регионе обязательно внесет — ведь там будут тренироваться 250 детей, которые бесплатно занимаются в школе имени Леонида Слуцкого. Наконец-то у нее появится свой собственный комфортный дом, из которого никто не выгонит. Слуцкий нашел самый разумный, пусть и финансово обременительный выход из очередной сложной ситуации: за собственные средства он приобретает земельный участок в Советском районе Волгограда, где возведет небольшую арену со стандартным набором самого необходимого (трибуна на несколько сотен мест, раздевалки, ограждения). Все вместе обойдется в сумму порядка 45−50 миллионов рублей. Правда, в данном случае Слуцкий — не единственный меценат, к нему присоединились ассистенты по тренерскому штабу «Витесса», экс-защитники сборной России и ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.

А поскольку Слуцкий с Березуцкими — ребята с юмором, название будущему стадиону они придумали громкое — «Бомбонера»! В честь одной из легендарных мировых арен — в Буэнос-Айресе, в районе Ла Бока, где играет «Бока Хуниорс».

По замыслу создателей, волгоградская «Бомбонера» будет самобытно смотреться на фоне «Нефтяника», «Электроника», «Трактора» и «Пищевика» (так зовутся местные арены).

Ближайшие месяцы уйдут на оформление бумаг, а примерно с марта начнутся непосредственные работы. Планируется, что к 1 июню стадион будет готов, и в качестве торжественного открытия на нем состоится матч ветеранов — воспитанники волгоградской «Олимпии» 1982 года рождения (это команда, которую вырастил и тренировал Слуцкий, самые известные ученики — экс-игроки сборной России Роман Адамов и Денис Колодин) против воспитанников «Торпедо» — 1982 (в их числе — Василий и Алексей). Пока же ребята из школы имени Л. В. Слуцкого тренируются за пределами Волгограда, в рабочем поселке Городище. Здесь надо пояснить, что совсем недавно Слуцкий вновь ушел в самостоятельное плавание, выведя практически всех своих детей и тренеров из системы футбольной академии «Ротора». Там осталось только два старших возраста.

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Напомним, почему это произошло. Некоторое время назад региональные власти предложили школе Слуцкого влиться в структуру «Ротора», потому что согласно регламенту профессиональному футбольному клубу нужна была полноценная академия с детьми всех возрастов. Леонид Викторович с радостью согласился, потому что это позволяло решить казалось бы вечную проблему его школы — отсутствие собственных полей для тренировок. Однако вскоре Слуцкий столкнулся с неадекватным отношением и большими странностями, которые не соответствовали разумным представлениям о тренировочном процессе у детей. В частности, в академии «Ротора» не давали заниматься нужное количество дней и часов, ссылаясь на некие «федеральные стандарты», или пытались воспрепятствовать визиту детей в Голландию и последующим международным поездкам, которые Слуцкий, естественно, организует полностью за свой счет.

Главный тренер «Витесса» в подробностях рассказал о проблеме в июньском интервью «СЭ». Но вместо попыток нормализовать ситуацию со стороны «Ротора» последовали репрессии — в отместку за то интервью тренерам Слуцкого снизили зарплату. А власти региона толком никак не отреагировали. Быстро стало понятно, что это — тупик. Хотя казалось бы, человек, который за свой счет осуществляет благотворительную деятельность на пользу детям, родному городу и спорту в стране (содержание школы обходится Слуцкому в 10 миллионов рублей в год, без учета дополнительных крупных затрат на поездки юных игроков на матчи с топовыми академиями по России или за рубеж) должен получать поддержку, помощь, да и простое человеческое уважение. А вместо этого он из раза в раз сталкивается с завистью, корыстью, недовольством его попытками создать что-то правильное и хорошее. Просто удивительно, что Леонид Викторович в какой-то момент не махнул на школу рукой и продолжает тратить на нее силы, нервы и денежные средства, считая ее вторым делом жизни после тренерства.

Полагаю, за годы работы своей детской школы Слуцкий осознал, что может рассчитывать только на себя. Ну, или на друзей — таких же, как он сам. Приятно, что идею строительства стадиона подхватили и поддержали Березуцкие.

Но вот лично мне по-прежнему хочется верить, что в стране, где постоянно говорят о необходимости развивать детский спорт и в частности футбол, найдутся те, чьи поступки не разойдутся со словами. Если на руководство региона надежды объективно нет, то федеральные спортивные власти — РФС Александра Дюкова, Министерство спорта Павла Колобкова или, к примеру, вице-премьер по спорту Ольга Голодец — могли бы обратить внимание на проект.

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Да, Слуцкий и Березуцкие сами создают общественную организацию, решают бумажные вопросы, получают в распоряжение участок в Волгограде неподалеку от строящегося нового жилого комплекса и организуют и оплачивают строительство, но, к примеру, заложить качественное искусственное поле вполне можно было бы в рамках одной из соответствующих целевых программ. Не надо делать ничего сложного — просто потратить немного времени, обратив внимание на людей, которые делают хорошее дело. Леонид Викторович, Алексей и Василий — мягко говоря, не последние люди в российском футболе, с их именами связаны многие успехи на международной арене.

Кому тогда помогать, как не им?..

Впрочем, здравый смысл, к сожалению, в нашей жизни побеждает далеко не всегда. Уверенность есть только в одном — в Волгограде скоро появится своя, маленькая, но гордая «Бомбонера»! И это круто.