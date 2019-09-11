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11 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий и Березуцкие построят в Волгограде стадион «Бомбонера»!

Продолжение нашумевшей истории.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

На днях футбольная школа имени Леонида Слуцкого стала победителем представительного детского турнира среди команд из ребят 2011 года рождения (международный фестиваль «Большие звезды светят малым» в Витязево при поддержке РФС). Проект нашего знаменитого тренера существует не так давно, но уже приносит плоды. Хотя спортивный результат в данном случае не столь значим: куда важнее, допустим, что некоторые ребята получили уже приглашения в ведущие академии страны и со временем, вероятно, начнут выступать за сборные разных возрастов, попадут в составы известных клубов. Маленькая волгоградская сказка стараниями Слуцкого воплощается в жизнь, и текущее достижение лишь подчеркивает важность того, что он делает.

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Новость с детского турнира побудила узнать, как там вообще дела у школы Слуцкого. И полученная информация оказалась невероятно интересной.

По данным «СЭ», к началу лета 2020-го в Волгограде появится новый футбольный стадион. Он, конечно, не сможет конкурировать по вместимости, масштабности и красоте с шикарной ареной, которая была построена в городе к ЧМ-2018. Но свой весомый вклад в развитие футбола в регионе обязательно внесет — ведь там будут тренироваться 250 детей, которые бесплатно занимаются в школе имени Леонида Слуцкого. Наконец-то у нее появится свой собственный комфортный дом, из которого никто не выгонит. Слуцкий нашел самый разумный, пусть и финансово обременительный выход из очередной сложной ситуации: за собственные средства он приобретает земельный участок в Советском районе Волгограда, где возведет небольшую арену со стандартным набором самого необходимого (трибуна на несколько сотен мест, раздевалки, ограждения). Все вместе обойдется в сумму порядка 45−50 миллионов рублей. Правда, в данном случае Слуцкий — не единственный меценат, к нему присоединились ассистенты по тренерскому штабу «Витесса», экс-защитники сборной России и ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.

А поскольку Слуцкий с Березуцкими — ребята с юмором, название будущему стадиону они придумали громкое — «Бомбонера»! В честь одной из легендарных мировых арен — в Буэнос-Айресе, в районе Ла Бока, где играет «Бока Хуниорс».

По замыслу создателей, волгоградская «Бомбонера» будет самобытно смотреться на фоне «Нефтяника», «Электроника», «Трактора» и «Пищевика» (так зовутся местные арены).

Ближайшие месяцы уйдут на оформление бумаг, а примерно с марта начнутся непосредственные работы. Планируется, что к 1 июню стадион будет готов, и в качестве торжественного открытия на нем состоится матч ветеранов — воспитанники волгоградской «Олимпии» 1982 года рождения (это команда, которую вырастил и тренировал Слуцкий, самые известные ученики — экс-игроки сборной России Роман Адамов и Денис Колодин) против воспитанников «Торпедо» — 1982 (в их числе — Василий и Алексей). Пока же ребята из школы имени Л. В. Слуцкого тренируются за пределами Волгограда, в рабочем поселке Городище. Здесь надо пояснить, что совсем недавно Слуцкий вновь ушел в самостоятельное плавание, выведя практически всех своих детей и тренеров из системы футбольной академии «Ротора». Там осталось только два старших возраста.

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Напомним, почему это произошло. Некоторое время назад региональные власти предложили школе Слуцкого влиться в структуру «Ротора», потому что согласно регламенту профессиональному футбольному клубу нужна была полноценная академия с детьми всех возрастов. Леонид Викторович с радостью согласился, потому что это позволяло решить казалось бы вечную проблему его школы — отсутствие собственных полей для тренировок. Однако вскоре Слуцкий столкнулся с неадекватным отношением и большими странностями, которые не соответствовали разумным представлениям о тренировочном процессе у детей. В частности, в академии «Ротора» не давали заниматься нужное количество дней и часов, ссылаясь на некие «федеральные стандарты», или пытались воспрепятствовать визиту детей в Голландию и последующим международным поездкам, которые Слуцкий, естественно, организует полностью за свой счет.

Главный тренер «Витесса» в подробностях рассказал о проблеме в июньском интервью «СЭ». Но вместо попыток нормализовать ситуацию со стороны «Ротора» последовали репрессии — в отместку за то интервью тренерам Слуцкого снизили зарплату. А власти региона толком никак не отреагировали. Быстро стало понятно, что это — тупик. Хотя казалось бы, человек, который за свой счет осуществляет благотворительную деятельность на пользу детям, родному городу и спорту в стране (содержание школы обходится Слуцкому в 10 миллионов рублей в год, без учета дополнительных крупных затрат на поездки юных игроков на матчи с топовыми академиями по России или за рубеж) должен получать поддержку, помощь, да и простое человеческое уважение. А вместо этого он из раза в раз сталкивается с завистью, корыстью, недовольством его попытками создать что-то правильное и хорошее. Просто удивительно, что Леонид Викторович в какой-то момент не махнул на школу рукой и продолжает тратить на нее силы, нервы и денежные средства, считая ее вторым делом жизни после тренерства.

Полагаю, за годы работы своей детской школы Слуцкий осознал, что может рассчитывать только на себя. Ну, или на друзей — таких же, как он сам. Приятно, что идею строительства стадиона подхватили и поддержали Березуцкие.

Но вот лично мне по-прежнему хочется верить, что в стране, где постоянно говорят о необходимости развивать детский спорт и в частности футбол, найдутся те, чьи поступки не разойдутся со словами. Если на руководство региона надежды объективно нет, то федеральные спортивные власти — РФС Александра Дюкова, Министерство спорта Павла Колобкова или, к примеру, вице-премьер по спорту Ольга Голодец — могли бы обратить внимание на проект.

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Да, Слуцкий и Березуцкие сами создают общественную организацию, решают бумажные вопросы, получают в распоряжение участок в Волгограде неподалеку от строящегося нового жилого комплекса и организуют и оплачивают строительство, но, к примеру, заложить качественное искусственное поле вполне можно было бы в рамках одной из соответствующих целевых программ. Не надо делать ничего сложного — просто потратить немного времени, обратив внимание на людей, которые делают хорошее дело. Леонид Викторович, Алексей и Василий — мягко говоря, не последние люди в российском футболе, с их именами связаны многие успехи на международной арене.

Кому тогда помогать, как не им?..

Впрочем, здравый смысл, к сожалению, в нашей жизни побеждает далеко не всегда. Уверенность есть только в одном — в Волгограде скоро появится своя, маленькая, но гордая «Бомбонера»! И это круто.

Дмитрий Симонов

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