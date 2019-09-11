Слуцкий и Березуцкие построят в Волгограде стадион «Бомбонера»!
Продолжение нашумевшей истории.
Продолжение нашумевшей истории.
На днях футбольная школа имени Леонида Слуцкого стала победителем представительного детского турнира среди команд из ребят 2011 года рождения (международный фестиваль «Большие звезды светят малым» в Витязево при поддержке РФС). Проект нашего знаменитого тренера существует не так давно, но уже приносит плоды. Хотя спортивный результат в данном случае не столь значим: куда важнее, допустим, что некоторые ребята получили уже приглашения в ведущие академии страны и со временем, вероятно, начнут выступать за сборные разных возрастов, попадут в составы известных клубов. Маленькая волгоградская сказка стараниями Слуцкого воплощается в жизнь, и текущее достижение лишь подчеркивает важность того, что он делает.
Новость с детского турнира побудила узнать, как там вообще дела у школы Слуцкого. И полученная информация оказалась невероятно интересной.
По данным «СЭ», к началу лета 2020-го в Волгограде появится новый футбольный стадион. Он, конечно, не сможет конкурировать по вместимости, масштабности и красоте с шикарной ареной, которая была построена в городе к ЧМ-2018. Но свой весомый вклад в развитие футбола в регионе обязательно внесет — ведь там будут тренироваться 250 детей, которые бесплатно занимаются в школе имени Леонида Слуцкого.
По замыслу создателей, волгоградская «Бомбонера» будет самобытно смотреться на фоне «Нефтяника», «Электроника», «Трактора» и «Пищевика» (так зовутся местные арены).
Ближайшие месяцы уйдут на оформление бумаг, а примерно с марта начнутся непосредственные работы. Планируется, что к 1 июню стадион будет готов, и в качестве торжественного открытия на нем состоится матч ветеранов — воспитанники волгоградской «Олимпии» 1982 года рождения (это команда, которую вырастил и тренировал Слуцкий, самые известные ученики —
Напомним, почему это произошло. Некоторое время назад региональные власти предложили школе Слуцкого влиться в структуру «Ротора», потому что согласно регламенту профессиональному футбольному клубу нужна была полноценная академия с детьми всех возрастов. Леонид Викторович с радостью согласился, потому что это позволяло решить казалось бы вечную проблему его школы — отсутствие собственных полей для тренировок. Однако вскоре Слуцкий столкнулся с неадекватным отношением и большими странностями, которые не соответствовали разумным представлениям о тренировочном процессе у детей. В частности, в академии «Ротора» не давали заниматься нужное количество дней и часов, ссылаясь на некие «федеральные стандарты», или пытались воспрепятствовать визиту детей в Голландию и последующим международным поездкам, которые Слуцкий, естественно, организует полностью за свой счет.
Главный тренер «Витесса» в подробностях рассказал о проблеме в июньском интервью «СЭ». Но вместо попыток нормализовать ситуацию со стороны «Ротора» последовали репрессии — в отместку за то интервью тренерам Слуцкого снизили зарплату. А власти региона толком никак не отреагировали. Быстро стало понятно, что это — тупик. Хотя казалось бы, человек, который за свой счет осуществляет благотворительную деятельность на пользу детям, родному городу и спорту в стране (содержание школы обходится Слуцкому в 10 миллионов рублей в год, без учета дополнительных крупных затрат на поездки юных игроков на матчи с топовыми академиями по России или за рубеж) должен получать поддержку, помощь, да и простое человеческое уважение. А вместо этого он из раза в раз сталкивается с завистью, корыстью, недовольством его попытками создать
Но вот лично мне
Да, Слуцкий и Березуцкие сами создают общественную организацию, решают бумажные вопросы, получают в распоряжение участок в Волгограде неподалеку от строящегося нового жилого комплекса и организуют и оплачивают строительство, но, к примеру, заложить качественное искусственное поле вполне можно было бы в рамках одной из соответствующих целевых программ. Не надо делать ничего сложного — просто потратить немного времени, обратив внимание на людей, которые делают хорошее дело. Леонид Викторович, Алексей и Василий — мягко говоря, не последние люди в российском футболе, с их именами связаны многие успехи на международной арене.
Кому тогда помогать, как не им?..
Впрочем, здравый смысл, к сожалению, в нашей жизни побеждает далеко не всегда. Уверенность есть только в одном — в Волгограде скоро появится своя, маленькая, но гордая «Бомбонера»! И это круто.
Дмитрий Симонов