«Сюрреалистичная ситуация». Тотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича

Напомним, в сентябре в Сибири разразился скандал . Руководству средней школы № 4 города Сосновоборска Красноярского края не понравилась прическа школьника. Прохор, большой поклонник шведского нападающего Златана Ибрагимовича, пришел в класс с выбритыми висками и собранными в хвостик обесцвеченными волосами на макушке. Директор не одобрила новый имидж мальчика и посоветовала родителям перевести его на домашнее обучение.

«То, что произошло, неправильно и сюрреалистично. Это несправедливо, когда человека, а тем более ребенка, притесняют лишь потому, что он следует за своим кумиром. Это ведь никому не вредит. Учителя должны задуматься», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.