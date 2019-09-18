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13:49 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

ТАСС, 18 сентября. Бывший полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен, страдавший от бокового амиотрофического склероза, скончался в возрасте 43 лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба «Зенита».

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Источник: Reuters

Спортсмен скончался в среду утром в Шотландии, где проходил лечение и реабилитацию.

В 2013 году Риксену поставили диагноз — боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3−5 лет. При этом британский физик-теоретик Стивен Хокинг жил с подобным заболеванием 55 лет, скончавшись 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

Риксен выступал за голландские клубы «Фортуна» (1994−1997, 2010−2013), АЗ (1997−2000), шотландский «Рейнджерс» (2000−2006) и «Зенит» (2006−2009). В составе «Зенита» он стал чемпионом России (2007) и обладателем Суперкубка России (2008), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием «Дух бойца». В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба «Рейнджерс».

В составе национальной сборной Нидерландов Риксен провел 12 матчей.

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