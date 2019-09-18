Фернандо Риксен. Человек, который бился со смертью
Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен умер на 44-м году жизни. У него была страшная судьба. «СЭ» вспоминает, что пережил голландец за последние шесть лет.
Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен умер на 44-м году жизни. У него была страшная судьба. «СЭ» вспоминает, что пережил голландец за последние шесть лет.
В «Рейнджерс» Дика Адвоката он затевал потасовку с Канчельскисом, а затем, уже под руководством Алекса Маклиша, дважды брал золото шотландской
Осенью 2013-го он услышал страшное: врачи диагностировали ему боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу конечностей. Средняя продолжительность жизни у большинства пациентов — от четырех до пяти лет, Риксену прогнозировали от силы полтора — два года. Полная мышечная атрофия — и смерть
Тогда же 37-летний
«Я хочу быть первым человеком в мире, одолевшим БАС.
Помогать ему взялись всем миром: и друзья — «Рейнджерс» организовал ряд благотворительных матчей в его честь, «Зенит» взял на себя расходы по лечению в
Первые
Цель эта всякий раз ему покорялась, а вот ходьба давалась все с большим трудом. Осенью 2016-го Риксен побывал на матче «Реала» — его лично позвал Роналду, который после игры встретился с голландцем, подарил свою футболку и сделал фотографию на память. Фернандо к тому моменту уже не мог передвигаться без
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Через несколько месяцев петербуржцы праздновали десятилетие первого российского чемпионства, неотъемлемой частью которого был сам Риксен. Голландец приехать не смог, но в Петербурге о нем не забыли: всю выручку от продажи атрибутики, посвященной победе в чемпионате России-2007
В тот же день, когда зенитовцы вспоминали события десятилетней давности, Риксен находился в Шотландии, на матче «Рейнджерс» — «Хэмилтон». Голландца вывезли на поле в инвалидном кресле на второй минуте игры, и «Айброкс» встретил его овацией. Время было выбрано не случайно — во времена игры в Глазго он носил футболку со вторым номером.
Болельщики голландской «Фортуны» — клуба, в котором начался спортивный путь Риксена — полгода собирали деньги, на которые у стадиона в Ситтарде была установлена бронзовая статуя футболиста. На торжественной церемонии открытия в январе 2018-го присутствовали многие бывшие игроки «Фортуны» — например, Марк ван Боммел, — и сдержать слезы удалось далеко не всем.
2018 год был очень тяжелым для Риксена, но из драки он вылезать не собирался. В мае стало известно, что Фернандо потерял способность говорить. Его биограф и друг Винсент де Врис рассказал, что болезнь разрушила его органы речи, из рук и ног исчезла сила, и единственный способ коммуникации с окружающим миром — моргание глазами.
На помощь пришла одна голландская компания: в начале осени Риксену подарили специальный компьютер, позволяющий синтезировать речь — точно такой же был у знаменитого
— Это изменило мою жизнь, — рассказал он. — Теперь я снова могу общаться с близкими и рассказать им, как себя чувствую. Теперь я опять могу шутить и просто болтать с ними. Не стоит грустить
29 июня в Глазго прошел благотворительный вечер бывшего полузащитника. Мероприятие в Шотландии стало заключительным появлением на публике
Он боролся и отказывался умирать. Но болезнь взяла свое. Не в основное время, не в овертайме, а уже в серии пенальти, которая длилась долгие годы.