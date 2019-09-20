Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Енисей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Уфа
Спартак
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Страсбур
Нант
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Бетис
Футбол. Еврокубки
19.09
Порту
Янг Бойз
21
Футбол. Еврокубки
19.09
Рейнджерс
Фейеноорд
10
Футбол. Еврокубки
19.09
Лудогорец
ЦСКА
51
Футбол. Еврокубки
19.09
Эспаньол
Ференцварош
11
Футбол. Еврокубки
19.09
Вольфсбург
Александрия
31
Футбол. Еврокубки
19.09
Гент
Сент-Этьен
32
Футбол. Еврокубки
19.09
Рома
Истанбул Башакшехир
40
Футбол. Еврокубки
19.09
Боруссия М
Вольфсберг
04
Футбол. Еврокубки
19.09
Вулверхэмптон Уондерерс
Брага
01
Футбол. Еврокубки
19.09
Слован Бр
Бешикташ
42
Футбол. Еврокубки
19.09
Манчестер Юнайтед
Астана
10
Футбол. Еврокубки
19.09
Партизан
АЗ
22
Все события
Фоторепортажи
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
10Парфенов — Кононов — 4:1
10:50 (мск), источник: ТАСС

Кредиторы новосибирского стадиона требуют банкротства ФК «Сибирь»

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Кредиторы арены «Спартак» (Новосибирск) потребовали банкротства футбольного клуба «Сибирь», который ранее базировался на стадионе, но в 2019 году был расформирован. Большинство сотрудников команды перешли в новый клуб «Новосибирск».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сумма исковых требований составляет около 24,7 млн рублей. «В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление конкурсного кредитора ОАО “Стадион “Спартак”” о признании несостоятельным (банкротом) должника ООО “Футбольный клуб “Сибирь”” в связи с наличием просроченной задолженности в размере 24,69 млн рублей», — говорится в документах суда.

Читайте также
РФС заявил об отсутствии претензий к созданию ФК «Новосибирск»

Арбитражный суд также уточняет, что заявление стадиона принято к рассмотрению, первое заседание состоится в октябре. Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский пояснил ТАСС, что руководство клуба получило заявление и ведет переговоры со стадионом. «Любая ситуация разрешима, в том числе эта. Сейчас идут переговоры, когда они завершатся, сказать пока нельзя», — заявил Кричевский.

Ранее у руководства стадиона неоднократно возникали претензии к «Сибири», которая пользовалась площадями «Спартака» и проводила на нем домашние игры. Арена находится в плохом техническом состоянии, а провести ремонт нельзя из-за недостатка средств, которых «Спартак» не получает от футбольного клуба. Несколько раз стадион даже опечатывал помещения из-за долгов «Сибири», однако вопрос удавалось урегулировать.

«Сибирь» была основана в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 «Сибирь» заняла 18-е (из 20) место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вылетела в Олимп — Профессиональную футбольную лигк (ПФЛ). После этого власти региона приняли решение учредить некоммерческую организацию «Футбольный клуб “Новосибирск”», в которую перешли большинство сотрудников «Сибири». Учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта региона.

Читайте также
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Лудогорец» разгромил ЦСКА со счетом 5:1
«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Базеля» в матче ЛЕ
Гаджиев: Между Емельяненко и Кокляевым не будет компромиссов
«Питтсбург» победил «Коламбус». Малкин отдал голевую передачу
Ковалев: Если бы проиграл Ярду, завершил бы карьеру
Главный тренер ЦСКА прокомментировал разгромное поражение в ЛЕ
Сборная России одержала досрочную победу в общем зачете ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь