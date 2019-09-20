Кредиторы новосибирского стадиона требуют банкротства ФК «Сибирь»

Сумма исковых требований составляет около 24,7 млн рублей. «В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление конкурсного кредитора ОАО “Стадион “Спартак”” о признании несостоятельным (банкротом) должника ООО “Футбольный клуб “Сибирь”” в связи с наличием просроченной задолженности в размере 24,69 млн рублей», — говорится в документах суда.
Арбитражный суд также уточняет, что заявление стадиона принято к рассмотрению, первое заседание состоится в октябре. Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский пояснил ТАСС, что руководство клуба получило заявление и ведет переговоры со стадионом. «Любая ситуация разрешима, в том числе эта. Сейчас идут переговоры, когда они завершатся, сказать пока нельзя», — заявил Кричевский.
Ранее у руководства стадиона неоднократно возникали претензии к «Сибири», которая пользовалась площадями «Спартака» и проводила на нем домашние игры. Арена находится в плохом техническом состоянии, а провести ремонт нельзя из-за недостатка средств, которых «Спартак» не получает от футбольного клуба. Несколько раз стадион даже опечатывал помещения из-за долгов «Сибири», однако вопрос удавалось урегулировать.
«Сибирь» была основана в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 «Сибирь» заняла 18-е (из 20) место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вылетела в Олимп — Профессиональную футбольную лигк (ПФЛ). После этого власти региона приняли решение учредить некоммерческую организацию «Футбольный клуб “Новосибирск”», в которую перешли большинство сотрудников «Сибири». Учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта региона.