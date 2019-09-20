Кредиторы новосибирского стадиона требуют банкротства ФК «Сибирь»

Источник: РИА "Новости"

Сумма исковых требований составляет около 24,7 млн рублей. «В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление конкурсного кредитора ОАО “Стадион “Спартак”” о признании несостоятельным (банкротом) должника ООО “Футбольный клуб “Сибирь”” в связи с наличием просроченной задолженности в размере 24,69 млн рублей», — говорится в документах суда.

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Арбитражный суд также уточняет, что заявление стадиона принято к рассмотрению, первое заседание состоится в октябре. Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский пояснил ТАСС, что руководство клуба получило заявление и ведет переговоры со стадионом. «Любая ситуация разрешима, в том числе эта. Сейчас идут переговоры, когда они завершатся, сказать пока нельзя», — заявил Кричевский.

Ранее у руководства стадиона неоднократно возникали претензии к «Сибири», которая пользовалась площадями «Спартака» и проводила на нем домашние игры. Арена находится в плохом техническом состоянии, а провести ремонт нельзя из-за недостатка средств, которых «Спартак» не получает от футбольного клуба. Несколько раз стадион даже опечатывал помещения из-за долгов «Сибири», однако вопрос удавалось урегулировать.