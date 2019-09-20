УЕФА запускает новую образовательную программу для футболистов

Программа будет называться «УЕФА для игроков». Она создана для того, чтобы помочь футболистам справляться с жизненными проблемами. В рамках программы бывшие игроки поделятся опытом и знаниями. Отмечается, что первым шагом к запуску программы станет выпуск приложения для всех профессиональных футболистов Европы.

«Это передовая инициатива УЕФА — сделать приложение, которое может действительно помочь игрокам принять ключевые решения на той или иной стадии карьеры. Приложение дает игрокам карьерные советы. Надо только коснуться экрана. Предлагаются симуляции на восемь тем — от обучения до рисков организации договорных матчей и подготовки к жизни после футбола», — сказал бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш.

Приложение можно будет скачать не только самим игрокам, но и национальным ассоциациям. В нем планируется наличие богатого выбора модулей на разные темы, все они будут носить форму видеозаписи в формате симуляций и случаев из жизни. Всего в программе будет восемь модулей: «Мой УЕФА» (принципы деятельности организации), «Антидопинг», «Борьба с коррупцией», «Моя игра» (регламенты турниров), «Моя вторая карьера» (о жизни после футбола), «Мой имидж» (отношения в обществе, со СМИ, в социальных сетях), «Мои финансы», «Социальный фэйр-плей» (информация о разнообразии и инклюзивности).