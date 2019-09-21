«Севастополь» крупно победил «Инкомспорт» в матче чемпионата Крыма по футболу

Мячи у хозяев на счету Алексея Яблонского (19-я минута), Алексея Ткача (21), Игоря Рогованова (28, 50), Владислава Цоя (45, 61), у гостей отличились Рамиль Гасанов (7), Тимур Шадрин (43) и Адам Осмаев (52).

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Остальные матчи тура завершились с такими результатами: «Фаворит — ВД Кафа» — «Океан» — 2:1, «Кызылташ» — «Крымтеплица» — 1:1, «Евпатория» — «ТСК-Таврия» — 0:0.

В турнирной таблице после шестого тура лидирует «Севастополь» — 13 очков, далее следуют «ТСК-Таврия» — (12), «Евпатория» (11), «Фаворит — ВД Кафа» и «Крымтеплица» (по 9), «Кызылташ» (8), «Инкомспорт» (3), «Океан» (1).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.