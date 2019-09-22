ФИФА призвала Федерацию футбола Ирана разрешить допускать женщин на матчи

Источник: Спорт РИА Новости

Делегация ФИФА 19 сентября встретилась с иранскими футбольными чиновниками в рамках подготовки организации матча сборной Ирана в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против команды Камбоджи, который пройдет 10 октября на стадионе «Азади» в Тегеране.

«В ходе обсуждений ФИФА подтвердила свою твердую и четкую позицию о том, что женщины должны иметь возможность свободно посещать футбольные матчи и что число женщин, посещающих стадион, должно определяться спросом на билеты. Проверка показала, что на стадионе “Азади”, начиная с игры 10 октября 2019 года, не существует никаких значительных препятствий для осуществления этих мер», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФИФА.

«Кроме того, делегация обсудила необходимость открытия стадионов для посещения женщинами национальных матчей. В этой связи ФИФА заявляет, что, основываясь на результатах проведения игры 10 октября, будет сотрудничать с FFIRI в разработке оперативного протокола и соответствующих требований в отношении матчей Иранской футбольной лиги, которые также должны быть открыты для женщин», — сообщается в релизе.

В сентябре жительница Ирана Сахар Ходаяри совершила попытку самосожжения у здания прокуратуры после того как узнала, что ее может ждать тюрьма сроком на полгода за посещение матча клуба «Эстегляль». Девушка получила 90% ожогов тела, ее доставили в больницу, где она скончалась.