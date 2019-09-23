В футбол предложили ввести новое правило

Источник: AFP 2019

По информации издания, правило будет действовать в случае подозрения на сотрясение мозга у футболиста. В течение десяти минут его должны будут обследовать, а затем решить, в состоянии ли он продолжить игру. Пока медики будут осматривать игрока, его команда получит право на замену.

Отмечается, что подобное правило применяется в американском футболе и регби. При этом в футболе оно начнет действовать не раньше лета 2020 года. Вопрос будет рассмотрен на заседании IFAB, которое пройдет в Шотландии в марте следующего года.