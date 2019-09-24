Мамаеву предложили поднимать крымский футбол

Источник: РИА "Новости"

Ветоха заявил, что Мамаев может заключить контракт с любым крымским клубом до 26 сентября. Он посчитал, что приезд хавбека помог бы популяризации крымского футбола. По мнению главы союза, спортсмен искупил свою вину перед законом и имеет право получить работу.

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При этом Ветоха отметил, что вряд ли Мамаев согласится перейти в крымский клуб, так как зарплаты игроков в чемпионате Крыма составляют 20−40 тысяч рублей в месяц.