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18:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Мамаеву предложили поднимать крымский футбол

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха высказался о возможном переходе полузащитника Павла Мамаева в один из клубов местного чемпионата. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

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Источник: РИА "Новости"

Ветоха заявил, что Мамаев может заключить контракт с любым крымским клубом до 26 сентября. Он посчитал, что приезд хавбека помог бы популяризации крымского футбола. По мнению главы союза, спортсмен искупил свою вину перед законом и имеет право получить работу.

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При этом Ветоха отметил, что вряд ли Мамаев согласится перейти в крымский клуб, так как зарплаты игроков в чемпионате Крыма составляют 20−40 тысяч рублей в месяц.

17 сентября Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. Через три дня стало известно, что «Краснодар» расторг договор с Мамаевым. После этого СМИ заговорили о возможном трансфере полузащитника в столичное «Динамо».

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