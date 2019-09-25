В Крыму объяснили приглашение Мамаева в местный клуб

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При этом глава КФС признался, что крымские клубы вели переговоры о выступлении спортсмена в их составе.

— Президенты клубов могут только выходить к футболистам с предложением. Что касается президентов клубов, насколько я знаю, были переговоры, — рассказал он. — Но это коммерческая история, а, как говорил кто-то из великих, деньги любят тишину.

При этом он подчеркнул, что решение Мамаева выступать за крымский футбольный клуб будет зависеть от ряда факторов.

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— В первую очередь это зависит от него: сможем ли мы быть полезны ему для продолжения его спортивной карьеры, потому что мы говорили, что наши команды не обладают всеми функциональными возможностями, в первую очередь игроками, которые могли бы соответствовать уровню Премьер-лиги — российского высшего дивизиона, — пояснил глава КФС и добавил, что зарплата крымских футболистов меньше, чем у коллег, выступающих в Премьер-лиге.

Однако, по словам Ветохи, базы крымских футбольных клубов — «относительно хорошие», а климатические условия на полуострове — «точно лучше, чем на Урале или в центральной части РФ». В качестве примера интереса, проявленного к крымскому футболу спортсменами высокого уровня, глава КФС привел приход в футбольный клуб «Евпатория» российского полузащитника Амира Натхо.

— Он закончил футбольную академию «Барселоны», был в молодежных состав «ЦСКА», «Локомотива», «Краснодара». И сейчас продолжит свою карьеру в крымском клубе, — рассказал Ветоха.

Кроме того, президент КФС подчеркнул, что в случае интереса со стороны Мамаева к клубам полуострова Крымский футбольный союз готов даже внести изменения в регламент.

— У нас можно заявиться в любой клуб до 26 сентября, — пояснил он. — Дальше в наш регламент, как и в любой другой, можно внести изменения. Президиум Крымского футбольного союза готов рассмотреть и внести изменения в трансферное окно, у нас нет жестких требований со стороны УЕФА и ФИФА.

Как сообщалось, 17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области. Накануне вступило в силу решение Алексеевского районного суда, принятое 6 сентября, об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы спортсменов.

По приговору суда, который состоялся в мае нынешнего года, за участие в двух драках в Москве они получили полтора года и 1 год и пять месяцев тюрьмы каждый. В сентябре суд удовлетворил их ходатайство по УДО.

В минувшую пятницу, 20 сентября, «Краснодар» официально расторг контракт с Мамаевым. Таким образом теперь футболист является свободным агентом и может вести переговоры с другими клубами. Сразу несколько команд Премьер-лиги ранее заявляли, что готовы принять у себя опального полузащитника.