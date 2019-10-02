Врач из Удмуртии, допустивший смерть молодого футболиста, предстанет перед судом
Врач из Удмуртии, обвинённый в халатности, предстанет перед судом после смерти молодого футболиста, сообщается на официальном сайте прокуратуры республики.
Врач из Удмуртии, обвинённый в халатности, предстанет перед судом после смерти молодого футболиста, сообщается на официальном сайте прокуратуры республики.
Во время одного из футбольных турниров несовершеннолетний спортсмен получил травму. Через несколько дней он обратился в больницу города Воткинск.
Как установило следствие,
Теперь суд рассмотрит дело в отношении врача, который обвиняется по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».