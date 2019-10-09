Сборная России по пляжному футболу узнала соперников на Межконтинентальном Кубке

В группе А померяются силами сборные ОАЭ, Италии, Японии и Испании. Напомним, в турнире принимают участие восемь сборных: по одной команде от каждой из шести конфедераций, входящих в ФИФА, действующий чемпион мира и хозяин соревнований. Сборные, занявшие первые и вторые места в группах, выходят в полуфиналы, победители которых встречаются между собой в финале.

Межконтинентальный кубок пройдёт в Дубае в период с 5 по 9 ноября. Действующим обладателем трофея является команда Ирана.