Сборная России по пляжному футболу узнала соперников на Межконтинентальном Кубке
Определились соперники сборной России на групповом этапе Межконтинентального кубка по пляжному футболу.
Определились соперники сборной России на групповом этапе Межконтинентального кубка по пляжному футболу.
По информации Beachsoccer.ru, подопечные Михаила Лихачёва сыграют с командами Мексики, Ирана и Египта. Команды представят квартет B.
В группе А померяются силами сборные ОАЭ, Италии, Японии и Испании. Напомним, в турнире принимают участие восемь сборных: по одной команде от каждой из шести конфедераций, входящих в ФИФА, действующий чемпион мира и хозяин соревнований. Сборные, занявшие первые и вторые места в группах, выходят в полуфиналы, победители которых встречаются между собой в финале.
Межконтинентальный кубок пройдёт в Дубае в период с 5 по 9 ноября. Действующим обладателем трофея является команда Ирана.
Сборная России вместе с командой Бразилии является рекордсменом по количеству завоёванных титулов Межконтинентального кубка — по 3.