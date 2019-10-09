Девять главных арбитров вошли в список кандидатов в лист ФИФА от России на 2020 год

Источник: РИА "Новости"

Из главных арбитров в список вошли Сергей Карасев, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Владимир Москалев.

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Также в список были включены четыре главных арбитра — женщины: Анастасия Пустовойтова, Марина Крупская, Вера Опейкина и Александра Пономарева.

Пустовойтова в мае обслуживала финал женской Лиги чемпионов, летом работала на матче за третье место женского чемпионата мира, в сентябре была включена в список судей на матчи Олимп — Профессиональной футбольной лиги.