Договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде подписан на спортивном форуме

«Мы вместе с РФС разработали стратегию, которая предусматривает создание совета, а также подписание соглашений по развитию футбола, — отметил после подписания Колобков. — Сейчас у нас федерации обеспечивают отдельные виды спорта совместно с региональными структурами: инфраструктуру, оборудование, подготовку сборных команд и так далее. Надеемся, что благодаря совместному соглашению, футбол будет развиваться на совершенно другом уровне. В последнее время в нашем футболе был большой прогресс как на массовом уровне, так и на профессиональном».