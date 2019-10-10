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13:14 (мск), источник: ТАСС

Договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде подписан на спортивном форуме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Четырехсторонний договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде заключен на форуме «Россия — спортивная держава», подписи под документом поставили министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и президент региональной федерации футбола Нижнего Новгорода Владимир Афанасьев.

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Источник: РИА "Новости"

Форум «Россия — спортивная держава» стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

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«Мы вместе с РФС разработали стратегию, которая предусматривает создание совета, а также подписание соглашений по развитию футбола, — отметил после подписания Колобков. — Сейчас у нас федерации обеспечивают отдельные виды спорта совместно с региональными структурами: инфраструктуру, оборудование, подготовку сборных команд и так далее. Надеемся, что благодаря совместному соглашению, футбол будет развиваться на совершенно другом уровне. В последнее время в нашем футболе был большой прогресс как на массовом уровне, так и на профессиональном».

Глава РФС отметил, что клуб «Нижний Новгород» обладает хорошей инфраструктурой. «Это сильный клуб с хорошей инфраструктурой — нижегородцы любят футбол. Хочу также отметить работу руководства региона по созданию условий для развития детско-юношеского футбола. При такой хорошей работе мы сможем скоро увидеть клуб в Российской премьер-лиге», — сказал Дюков.

VIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.

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