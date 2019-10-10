УЕФА за последние 15 лет выделил на развитие футбола в России €800 млн

Глава организации рассказал, что с 2016 по 2020 год доход УЕФА составил €30 млрд.

«Однако, главное здесь не цифры, — сказал Чеферин. — Сила заключается в том, чтобы делиться, в том, что ты защищаешь и развиваешь спорт. И именно по этой причине почти 85 процентов всех доходов распределяются нами между национальными федерациями. Только российский футбол с 2004 года, с момента создания программы “Хет-трик”, получил около €800 млн, и это только от УЕФА».

Проект УЕФА «Хет-трик» по строительству мини-футбольных площадок с искусственным покрытием был запущен в России в 2005 году.

В 2020 году Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал чемпионата Европы, который в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. В 2021 году Санкт-Петербург станет местом проведения финала Лиги чемпионов.