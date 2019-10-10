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15:59 (мск), источник: ТАСС

УЕФА за последние 15 лет выделил на развитие футбола в России €800 млн

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2004 года инвестировал в развитие российского футбола порядка €800 млн. Об этом на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

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Глава организации рассказал, что с 2016 по 2020 год доход УЕФА составил €30 млрд.

«Однако, главное здесь не цифры, — сказал Чеферин. — Сила заключается в том, чтобы делиться, в том, что ты защищаешь и развиваешь спорт. И именно по этой причине почти 85 процентов всех доходов распределяются нами между национальными федерациями. Только российский футбол с 2004 года, с момента создания программы “Хет-трик”, получил около €800 млн, и это только от УЕФА».

Проект УЕФА «Хет-трик» по строительству мини-футбольных площадок с искусственным покрытием был запущен в России в 2005 году.

В 2020 году Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал чемпионата Европы, который в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. В 2021 году Санкт-Петербург станет местом проведения финала Лиги чемпионов.

«Почему мы отдаем наши события России? Причина этого проста — мы верим в Россию, верим в вашу приверженность спорту и футболу, — сказал он. — Мы верим в вашу способность организовать соревнования высокого уровня. Европа — не Европа без России», — заключил Чеферин.

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